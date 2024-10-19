Kışkırtma videoları çeken bir genç, son olarak koltukta uyuyan kız kardeşini uyandırarak ayakkabılarını silmesini emretti. Tüm olan bitenden habersiz oğlunun uyuyan kızına yaptıklarını izleyen baba, daha fazla dayanamayarak elindeki kalemi oğluna fırlattı. Yerinden fırlayarak oğlunun peşinden giden babanın bir hayli sinirli olduğu gözlendi.
Son Dakika › Yaşam › Kız kardeşini uyandırıp ''Ayakkabımı sil'' emri veren abi, babasından tarihi bir ayar yedi - Son Dakika
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