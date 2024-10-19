Kız kardeşini uyandırıp ''Ayakkabımı sil'' emri veren abi, babasından tarihi bir ayar yedi - Son Dakika
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Yaşam

Kız kardeşini uyandırıp ''Ayakkabımı sil'' emri veren abi, babasından tarihi bir ayar yedi

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Koltukta uyuyan kız kardeşini uyandırarak ''Kalk ayakkabımı sil'' diyen gence, olan biteni izleyen babadan hiç beklemediği bir tepki geldi. O ana ilişkin görüntüler kısa sürede en çok izlenenler arasına girdi.

19.10.2024 13:19
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Kışkırtma videoları çeken bir genç, son olarak koltukta uyuyan kız kardeşini uyandırarak ayakkabılarını silmesini emretti. Tüm olan bitenden habersiz oğlunun uyuyan kızına yaptıklarını izleyen baba, daha fazla dayanamayarak elindeki kalemi oğluna fırlattı. Yerinden fırlayarak oğlunun peşinden giden babanın bir hayli sinirli olduğu gözlendi.

Kız kardeşini uyandırıp \'\'Ayakkabımı sil\'\' emri veren abi, babasından tarihi bir ayar yedi

Aile İçi Şiddet, Toplum, Yaşam, Baba, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Kız kardeşini uyandırıp ''Ayakkabımı sil'' emri veren abi, babasından tarihi bir ayar yedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (25)

  • Ulaş Kepe:
    Ya şunu haber yapmaya utanır insan 244 4 Yanıtla
  • Ozgur Turker:
    Haber mi simdi bu? Sosyal medya habercilerisiniz. Her 10 haberin 5’i sosyal medyada gordugumuz videolardan alinma. 125 3 Yanıtla
  • Murat Bedir:
    Ne güzel haber gündemde hiç gerçek bir şey kalmadı tik tok kurguları izlemeye başladık???? 99 0 Yanıtla
  • Mahmut Kaya:
    son dakika haberine bak son dakika kepazeliği desek daha iyi olur 95 0 Yanıtla
  • Kubilay Dönmez:
    Kurgu o anda videoya kim çekmiş 74 2 Yanıtla
  • Mert TÜRKOĞLU:
    Habercilerde contayı yaktı :)) 58 0 Yanıtla
  • Murat denizli:
    lam bunuda haber yaptınız ya harbi bısey demıyorum ya 52 0 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Yine sizin gibi boş haber 46 0 Yanıtla
  • Bulent Cebeci:
    Haber kalitenizi bu tür saçmalıklarla düşürmeyin lütfen !!! 44 0 Yanıtla
  • Hüseyin Yılmaz:
    Hay bunu haber yapanın! Kalem daha iyi oynamış ayrıca 35 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Kız kardeşini uyandırıp ''Ayakkabımı sil'' emri veren abi, babasından tarihi bir ayar yedi - Son Dakika
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