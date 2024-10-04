Kızılcık Şerbeti'ndeki 'Pozitif papaz' sahnesi RTÜK'ü harekete geçirdi - Son Dakika
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Yaşam

Kızılcık Şerbeti'ndeki 'Pozitif papaz' sahnesi RTÜK'ü harekete geçirdi

Kızılcık Şerbeti\'ndeki \'Pozitif papaz\' sahnesi RTÜK\'ü harekete geçirdi

Show TV'nin ilgiyle izlenen dizilerinden Kızılcık Şerbeti'nde muhafazakar Ünal ailesi fertlerinin kiliseye yanlışlıkla girmesi ve din adamı ile karşılaşmaları sonrası yaşanan sahneler RTÜK'ü rahatsız etti. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, diziyle ilgili inceleme sürecinin başlatıldığını ifade etti.

04.10.2024 10:57
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Show TV'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinde, muhafazakar Ünal ailesinin fertlerinin kiliseye yanlışlıkla girmesi ve din adamı ile karşılaşmaları sonrası yaşanan sahneler, diziyi tartışmaların odağına taşıdı. Üç kadın karakterin kiliseye girmesiyle başlayan diyalog sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

FETÖ'NÜN GİRİŞİMLERİNİ HATIRLATTI

Dizinin 69. bölümünde, Pembe karakteri kilisede bulunmaktan rahatsızlık duyarken, karşısına çıkan papazın hoşgörü dolu sözleri, eleştirilerin merkezine oturdu. "Kilise de Allah'ın evi. Dinlerin farklılığı insanlığın zenginliğidir" diyen papaz, dinlerin kardeşliğini vurgularken, bu sahnenin FETÖ ve 'dinler arası diyalog' girişimlerini hatırlattığı gerekçesiyle eleştirildi.

RTÜK BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızın rahatsızlık duyduğu yapımların titizlikle incelendiğini" ifade ederek, yeni yayın döneminde milli güvenliği ihlal ettiği iddia edilen yapımların takip altında olduğunu belirtti. Şahin, "Gerekli incelemelerden sonra yasa ihlali tespit edilen yapımlara müeyyideler uygulanacaktır" diyerek kamuoyunu bilgilendirdi.

Radyo Ve Televizyon Üst Kurulu, Kızılcık Şerbeti, Ebubekir Şahin, Televizyon, İnceleme, Show Tv, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Kızılcık Şerbeti'ndeki 'Pozitif papaz' sahnesi RTÜK'ü harekete geçirdi - Son Dakika

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