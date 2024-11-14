Kızlarından emekçi babaya doğum günü sürprizi - Son Dakika
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Yaşam

Kızlarından emekçi babaya doğum günü sürprizi

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İşten eve gelen emekçi bir babaya 2 kızı tarafından yapılan doğum günü sürprizine ilişkin görüntü kısa sürede viral oldu. Kapıda babalarını bekleyen kızların mumları yanan pastayı üflettikleri ve babanın yaşadığı duygu dolu anlar kameraya saniye saniye yansıdı.

14.11.2024 09:04
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Emekçi bir babaya kızları tarafından yapılan doğum günü sürprizine ilişkin görüntüler kısa sürede paylaşım rekorları kırdı.

Gece geç saatlerde evine gelen babayı kızları kapının arkasında ellerinde doğum günü pastasıyla beklerken, içeri girdiğinde ise duygu dolu anlar yaşadı.

DUYGU DOLU ANLAR YAŞANDI

Kızlarının uzattığı pastadaki mumları üfleyen baba, sonrasında ise kızlarına sarılarak teşekkür etti.

Kızlarından emekçi babaya doğum günü sürprizi

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Son Dakika Yaşam Kızlarından emekçi babaya doğum günü sürprizi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • Mert Nobre:
    İnsan babasının karşısına bu kıyafetle çıkmaktan haya etmeli bence 155 10 Yanıtla
  • Mehmet Aytekin:
    Baba perişan kızlara bak kadın olmak varmış 88 3 Yanıtla
  • Yeni:
    Ben kocasına yapıyor sandım. Bu kıyafetle 69 5 Yanıtla
  • suna genç:
    Aslıda kıyafetlere bakınca asıl emekçiler kızlarmış yahu! Bar cafelerde ne emekler harcıyorlardır 48 9 Yanıtla
  • Ayhan murat Acet:
    O kızlar o babanın kızı mı ? Emekçi bir adamın kızı değilde sanki bir işadamı’nın kızları gibi duruyorlar 47 2 Yanıtla
  • ferhat eser:
    İsraf üstüne israf, chplidir kesin 14 18 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    hayırlı evlat lar allah herkese nasip etsin 22 4 Yanıtla
  • Ateş:
    Babaya doğum günü sürprizi yapayım derken giyinmeyi unutmuş.Ayıp ayıp,biraz babaya saygı biraz edep. 19 1 Yanıtla
  • res:
    Adam sarılamıyor bile kurgu tamamen 14 1 Yanıtla
  • Johny Guitar:
    Dünyada bu durum günde bin kere yaşanıyor belki. Çok mu mühim bir durum 9 4 Yanıtla
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