Emekçi bir babaya kızları tarafından yapılan doğum günü sürprizine ilişkin görüntüler kısa sürede paylaşım rekorları kırdı.
Gece geç saatlerde evine gelen babayı kızları kapının arkasında ellerinde doğum günü pastasıyla beklerken, içeri girdiğinde ise duygu dolu anlar yaşadı.
Kızlarının uzattığı pastadaki mumları üfleyen baba, sonrasında ise kızlarına sarılarak teşekkür etti.
Son Dakika › Yaşam › Kızlarından emekçi babaya doğum günü sürprizi - Son Dakika
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