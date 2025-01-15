Kocasının ikinci bir kadınla evlenmesine izin veren kadının anlattıkları pes dedirtti - Son Dakika
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Yaşam

Kocasının ikinci bir kadınla evlenmesine izin veren kadının anlattıkları pes dedirtti

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Kocasının kendisiyle boşanmadan başka bir kadınla evlenmesine müsaade eden bir kadın, çektiği video ile kendisine yöneltilen eleştirilere cevap verdi. Kocasının görücü usulü ile evlendiğini ve ortada bir aldatma olmadığını belirten kadın, ''Ben kuma demeyi tercih etmiyorum. Kocamın karısı diyorum'' ifadelerine yer verdi.

15.01.2025 16:06
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Son dönemlerde sosyal medyada paylaşılan ilginç videolara bir yenisi daha eklendi. Şaşkına uğratan görüntünün başrolünde kocasının ikinci kez evlenmesine müsaade eden bir kadın var.

"ORTADA BİR ALDATMA YOK"

Çektiği video ile yakın çevresinden kendisine yöneltilen eleştirilere yanıt veren kadın, kocasının diğer kadınla görücü usulü evlendiğini belirterek "Bu nedenle ortada bir aldatma yok. Ben kuma demeyi tercih etmiyorum. Kocamın karısı diyorum" şeklinde konuştu.

"ALLAHIM AKLIMIZA MUKAYET OL"

Kısa sürede viral olan görüntünün altına "Kılıf uydurmuş", "Allahım sen büyüksün, aklımıza mukayyet ol", "Ablam bu genişlikle olmaz senden", "Muhtemelen izlensin diye yapmıştır" şeklinde yorumlar yapıldı.

Kocasının ikinci bir kadınla evlenmesine izin veren kadının anlattıkları pes dedirtti

Evlilik, Güncel, Kadın, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Kocasının ikinci bir kadınla evlenmesine izin veren kadının anlattıkları pes dedirtti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (28)

  • RAHMİ Kaya:
    Meşru bir durum. Allah hayırlı etsin. 148 152 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    Helal gurup seks yapiyorlar size ne 104 80 Yanıtla
  • Çelikk:
    boynuzlu 80 69 Yanıtla
  • Mehmet Aytekin:
    Laik kadın helal olsun yobaz değil 26 87 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    hepsi dikkat çekmek para kazanmak için 99 12 Yanıtla
  • Gürhan AKSOY:
    Son Dakika haberi mi şimdi bu ? 56 7 Yanıtla
  • mert çelik:
    her akşam bır ona bır ona ılerleyen zamanda 3 lü 19 38 Yanıtla
  • Mevlut Emre:
    Yani ilk deyil yada ilk kez görmüyoruz olması gerekn bir durum deyil ama malesef oluyor 29 9 Yanıtla
  • Nilgün Aktaş:
    külliyen yalan sadece videoları izlensin diye böyle birsey ortaya attı kim kocasının evliyken evlenmesini kabul eder edersede midesiz dir 16 4 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    aklıma direk Ferhat geldi 10 9 Yanıtla
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