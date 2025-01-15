Kocasının ikinci bir kadınla evlenmesine izin veren kadının anlattıkları pes dedirtti

Yaşam

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Son dönemlerde sosyal medyada paylaşılan ilginç videolara bir yenisi daha eklendi. Şaşkına uğratan görüntünün başrolünde kocasının ikinci kez evlenmesine müsaade eden bir kadın var.

"ORTADA BİR ALDATMA YOK"

Çektiği video ile yakın çevresinden kendisine yöneltilen eleştirilere yanıt veren kadın, kocasının diğer kadınla görücü usulü evlendiğini belirterek "Bu nedenle ortada bir aldatma yok. Ben kuma demeyi tercih etmiyorum. Kocamın karısı diyorum" şeklinde konuştu.

"ALLAHIM AKLIMIZA MUKAYET OL"

Kısa sürede viral olan görüntünün altına "Kılıf uydurmuş", "Allahım sen büyüksün, aklımıza mukayyet ol", "Ablam bu genişlikle olmaz senden", "Muhtemelen izlensin diye yapmıştır" şeklinde yorumlar yapıldı.