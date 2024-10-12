Köfteci Yusuf'a şarkı yazdı - Son Dakika
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Yaşam

Köfteci Yusuf'a şarkı yazdı

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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın denetimleri sırasında iki şubesinde domuz eti saptanan Köfteci Yusuf'a destek veren bir vatandaşın yazdığı şarkı kısa sürede viral oldu.

12.10.2024 12:55
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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıkladığı taklit ve tağşiş ürünleri listesinde Türkiye genelinde çok sayıda şubesi olan 'Köfteci Yusuf'un ürünlerinde domuz eti kullanıldığı tespit edildi. Şirket iddiaları yalanlarken firmaya destek veren vatandaşlar da sosyal medyadan ilginç paylaşımlara imza atıyor.

DESTEK İÇİN ŞARKI YAZIP OKUDU

Son olarak Köfteci Yusuf'un şubelerinden birinin önüne giden vatandaş, destek vermek için yazdığı şarkıyı seslendirip paylaştı. Kısa sürede viral olan videonun altına çok sayıda yorum yapıldı.

Köfteci Yusuf\'a şarkı yazdı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Köfteci Yusuf, Gastronomi, Güncel, Müzik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Köfteci Yusuf'a şarkı yazdı - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • Furkan Solak:
    İsrail'i protesto etmek için kola dökenlerle aynı kafa :) 5 2 Yanıtla
  • Emre Bey:
    Boş insan 3 1 Yanıtla
  • Ali Arat:
    sinek kucuktur mide bulandirir. bizim icin bitti 0 0 Yanıtla
  • Mehmet Akın:
    Boynuna soğan asıp soğan ekmek yeriz reisi yedirmeyiz diyen ak koyun değilmi bu ???? 0 0 Yanıtla
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