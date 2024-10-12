Köfteci Yusuf\'a şarkı yazdı

Yaşam

İstismarcı Adnan\'a bak sen! Kadına nefreti ortadan kaldırmak için özel oda istedi

Bu gece büyük bir zam daha gelecek

İşte memur ve emekli için konuşulan zam oranı

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıkladığı taklit ve tağşiş ürünleri listesinde Türkiye genelinde çok sayıda şubesi olan 'Köfteci Yusuf'un ürünlerinde domuz eti kullanıldığı tespit edildi. Şirket iddiaları yalanlarken firmaya destek veren vatandaşlar da sosyal medyadan ilginç paylaşımlara imza atıyor.

DESTEK İÇİN ŞARKI YAZIP OKUDU

Son olarak Köfteci Yusuf'un şubelerinden birinin önüne giden vatandaş, destek vermek için yazdığı şarkıyı seslendirip paylaştı. Kısa sürede viral olan videonun altına çok sayıda yorum yapıldı.