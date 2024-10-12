Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıkladığı taklit ve tağşiş ürünleri listesinde Türkiye genelinde çok sayıda şubesi olan 'Köfteci Yusuf'un ürünlerinde domuz eti kullanıldığı tespit edildi. Şirket iddiaları yalanlarken firmaya destek veren vatandaşlar da sosyal medyadan ilginç paylaşımlara imza atıyor.
Son olarak Köfteci Yusuf'un şubelerinden birinin önüne giden vatandaş, destek vermek için yazdığı şarkıyı seslendirip paylaştı. Kısa sürede viral olan videonun altına çok sayıda yorum yapıldı.
Son Dakika › Yaşam › Köfteci Yusuf'a şarkı yazdı - Son Dakika
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