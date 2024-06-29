Komşusundan gelen sesi kaydedip sosyal medyada isyan etti: Her gün aynı şey - Son Dakika
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Yaşam

Komşusundan gelen sesi kaydedip sosyal medyada isyan etti: Her gün aynı şey

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Komşusunun adeta tüm mahalleyi ayağa kaldıran alarm sesine rağmen bir türlü uyanmadığını ifade eden vatandaş, çektiği video ile duruma tepki gösterdi.

29.06.2024 08:40
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İstanbul'un Maltepe ilçesinde bir vatandaş, komşusunun her gün uzun uzun çalan alarmlara rağmen uyanmadığını belirterek duruma tepki gösterdi.

"ARTIK RAHATSIZ EDİCİ OLMAYA BAŞLADI"

Tüm mahalleyi ayağa kaldıran alarm sesine tepki gösteren ve o anları kayda alan vatandaş, "1 saattir çalıyor ve hala uyanmadı. Artık rahatsız edici olmaya başladı. Her gün aynı şey. Her sabah saat 08.00'da başlıyor 9.00-9.30'a kadar sürüyor" sözleriyle duruma tepki gösterdi.

Komşusundan gelen sesi kaydedip sosyal medyada isyan etti: Her gün aynı şey

İstanbul, Gündem, 3.Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Komşusundan gelen sesi kaydedip sosyal medyada isyan etti: Her gün aynı şey - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Hasan Balta: Adam haklı… “Senin Özgürlüğün Benim Özgürlük sınırlarımı İşgal etmediği Sürece geçerlidir” Senin Alarm Kurma Özgürlüğün varsa Diğer insanında Huzurla Yatma Özgürlüğü vardır… 110 2 Yanıtla
  • Özlem Çağlıyan: Ne komşulara düştük ya . Rabbim sonumuzu hayra cevirsin. yine iyi alarm .millet komsulardan neler cekiyo neler. 38 2 Yanıtla
  • Gregor Samsa: Apartman hayatı işkence resmen. Müstakil evin gözünü deveyim. 38 0 Yanıtla
  • Mehmet Gultekin: adam biraz sangısız galiba 19 3 Yanıtla
  • İsmail Sel: KOMSULUK BİTMİSTİR 18 1 Yanıtla
  • Erkut Köse: Bir de çocuklar var annelerine bağırır annee anneee diye bir saat bağırırlar ve ben dördüncü kattayım ama onlar ya giriş katında veya birinci katta otururlar ben o yüksekte duyuyorum ama onlar bir türlü duymazlar çocuğunun başına bir şey gelse hiç bir şey yapamayacaklar 8 2 Yanıtla
  • Murat Yılmaz: Bu ne ki? Sen Ankara Demetevler'e gel. işkence neymiş görürsün. 1 0 Yanıtla
    Aylin null: allah aşkına anlatsana :D 3 0

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