Komşusundan gelen sesi kaydedip sosyal medyada isyan etti: Her gün aynı şey

Erkut Köse:

Bir de çocuklar var annelerine bağırır annee anneee diye bir saat bağırırlar ve ben dördüncü kattayım ama onlar ya giriş katında veya birinci katta otururlar ben o yüksekte duyuyorum ama onlar bir türlü duymazlar çocuğunun başına bir şey gelse hiç bir şey yapamayacaklar