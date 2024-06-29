İstanbul'un Maltepe ilçesinde bir vatandaş, komşusunun her gün uzun uzun çalan alarmlara rağmen uyanmadığını belirterek duruma tepki gösterdi.
Tüm mahalleyi ayağa kaldıran alarm sesine tepki gösteren ve o anları kayda alan vatandaş, "1 saattir çalıyor ve hala uyanmadı. Artık rahatsız edici olmaya başladı. Her gün aynı şey. Her sabah saat 08.00'da başlıyor 9.00-9.30'a kadar sürüyor" sözleriyle duruma tepki gösterdi.
Son Dakika › Yaşam › Komşusundan gelen sesi kaydedip sosyal medyada isyan etti: Her gün aynı şey - Son Dakika
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