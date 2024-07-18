Konser krizi büyüyor! Lal Denizli'den kendisini eleştiren Mustafa Varank'a sert yanıt - Son Dakika
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Yaşam

Konser krizi büyüyor! Lal Denizli'den kendisini eleştiren Mustafa Varank'a sert yanıt

Konser krizi büyüyor! Lal Denizli\'den kendisini eleştiren Mustafa Varank\'a sert yanıt

Sanayi ve Teknoloji eski Bakanı Mustafa Varank, Türk Bayrağı olduğu için konsere çıkmayan Yunan şarkıcıyı kovan Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'ye tepki göstererek ''Makamınıza oturttuğunuz köpeğe sorarsanız bağış gecesine Yunan sanatçı çıkarılmaması gerektiğini söylerdi'' dedi. Denizli de ''Köpeğim konuşmuyor malum fakat sadece hareketleriyle bile sizden daha mantıklı davranışlara sahip'' karşılığını verdi.

18.07.2024 10:25
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Yunan şarkıcı Despina Vandi, İzmir'in Çeşme ilçesinde düzenlenen eğitim yararına konsere alanda Türk Bayrağı ve Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafları olduğu için çıkmadı. Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli de "Hanımefendi ivedilikle bu şehrin sınırlarını terk etsin" diyerek sanatçıyı kovdu. Yaşanan krizin ardından Sanayi ve Teknoloji eski bakanı, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Lal Denizli'ye sert sözlerle yüklenince ikili arasında tartışma çıktı.

VARANK: KÖPEK BİLE YUNAN SANATÇI ÇIKARMAMANIZI SÖYLERDİ

Konser geriliminin ardından Lal Denizli'nin geçtiğimiz günlerde makamına bir köpek oturtmasını hatırlatan Varank, X hesabından yaptığı paylaşımda "Makamınıza oturttuğunuz köpeğe sorsanız, o bile Türk Eğitim Vakfı için düzenlenen bağış gecesine Yunan sanatçı çıkarılmaması gerektiğini size söylerdi. Ama siz önce Milli değerlerimize saldıranlara sahne verdiniz, sonra hamasete sarılıp marşlar okudunuz. Klasik CHP" dedi.

LAL DENİZLİ: KÖPEĞİM KONUŞMUYOR AMA HAREKETLERİYLE BİLE SİZDEN DAHA MANTIKLI

Mustafa Varank'ın sözlerine sert bir şekilde karşılık veren Lal Denizli de "Sayın Varank, sizin yönetim anlayışınızda, kurumların kendi özgür fikirlerine ve programlarına saygı göstermek gibi bir gelenek olmadığından Çeşme'de düzenlenen bir yardım konserinde, Türk Eğitim Vakfı'na ait organizasyonda yine sanatçı tercihinin kendilerine ait olabileceği aklınıza bile gelmemiştir. Evet bayran ve Atatürk, sadece biz CHP'lilerin değil 85 milyonun kırmızı çizgisidir ve milli değerlerimizi şanlarına yakışır şekilde korumak da biz CHP'lilerin en iyi bildiği şeydir.

Sizin aksinize biz bunu hamaset için değil; Onları ilelebet koruma amacıyla hareket ederiz. Belediye Başkanı olduğumdan bu yana hiçbir söylem, iddia ve gereksiz yaklaşıma cevap vermedim, bundan sonra da bu tavrım aynen devam edecek. Lakin sizin gibi bu ülkede bakanlık yapmış bir kişinin, sırf CHP'ye muhalefet etmek için değerlerimizi ayak altına almak isteyenlerle bile nasıl yan yana gelebileceğinizi tüm milletimiz görsün diye cevap veriyorum. Bu arada, köpeğim konuşmuyor malum öyle bir genetik özelliği bulunmuyor fakat emin olun sadece hareketleriyle bile sizden daha mantıklı davranışlara sahip. Şükür. Selametle."

Konser krizi büyüyor! Lal Denizli'den kendisini eleştiren Mustafa Varank'a sert yanıt

YUNAN ŞARKICI SAHNEYE ÇIKMAK İSTEMEDİ

Türk Eğitim Vakfı İzmir Şubesi tarafından Çeşme Açıkhava Tiyatrosu'nda eğitim yararına konser organize edildi. Yunan şarkıcı Despina Vandi'nin konseri iddiaya göre sahnedeki Türk bayrağı ve Atatürk posterinin indirilmesini talep etmesi nedeniyle iptal edildi.

LAL DNEİZLİ: HANIMEFENDİ İVEDİKLE BU ŞEHRİN SINIRLARINI TERK ETSİN

Sahneye çıkan Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli "Türk bayrağı ve Atatürk'ün posterinin inmesini istiyormuş. Hiç yuhlamayın, bu güzel nefeslerinizi yoracağınız bir insan bile olmadığını düşünüyorum kendisinin. Biz bu toprakları kazanmak için çok fazla şehit verdik ve biz her zaman kardeşliğin ve ebedi dostluğun kazanacağına inanan ve bu inançta olan insanlarız. Hiçbir güç ne bayrağımızı ne de Atatürk'ün posterini indirmeye yeltenemez. Bunu aklından da geçiremez. Hanımefendi ivedilikle bu şehrin sınırlarını terk etsin. Sakinlikle, sükunetle. Ama dilerim bir daha gittiği hiçbir ülkede o ülkenin kanla elde edilmiş bayrağını, bir sürü vatan evladını gömdükleri ve onun sembolü yaptıkları bayraklarını indirmeyi aklından dahi geçirmez. Dilerim bu ona tarihi bir ders olur." ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Yaşam Konser krizi büyüyor! Lal Denizli'den kendisini eleştiren Mustafa Varank'a sert yanıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Coşkun Barış: Cuk oturmuş tebrikler lal Denizli 23 46 Yanıtla
  • Fırat Duran: Varank haklı. Ülkede sanatçı/şarkıcı/türkücü bitti onları da ithal ediyoruz :) 41 18 Yanıtla
    İbrahim ozturk: bi oku anla oku anla 11 11 Oğuz Özen: Yanlış kafa yanlış düşünce üzgünüm:(( 3 5
  • Sabri İnce: "Biz savaşı savaşarak kaybetmeyiz ,ancak düşmana benzediğimiz zaman savaşı kaybederiz" (A.İzzet Beğoviç) 48 2 Yanıtla

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