Türkiye\'nin günlerdir tartıştığı yasa teklifi yaşlı kadına sinir krizi geçirtti

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İstanbul'da bir kadın, sokak hayvanları için TBMM'de görüşülen tartışmalı yasa tasarısına ilginç bir tepki gösterdi. Kendini yerden yere atarak bağıran kadını sakinleştirmek hiç kolay olmadı.

Sokak hayvanlarına "Ötanazi'" öngören Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda görüşülmeye başlandı. Kimileri bu yasaya karşı çıkarken kimileri ise destekliyor. Komisyon görüşmeleri ise oldukça gergin geçiyor.

ÇIĞLIK ÇIĞLIĞA BAĞIRARAK BAYILDI

Sokak hayvanlarının uyutulmasına karşı çıkan hayvanseverler pek çok kentte bir araya gelerek ses yükseltiyor ve yasanın geri çekilmesini istiyor. O protestolardan birisi de İstanbul'da kayda geçti. Ancakduruma tepki gösteren kadın, sinir krizi geçirerek ortalığı adeta birbirine kattı. Çevrede bulunanlar kadına müdahale etmek istese de başarılı olamadı.

"Öldüremezler" diye haykırarak dövünen kadını "İzin vermeyeceğiz" sözleriyle sakinleştirmeye çalıştılar. Çığlık çığlığa bağıran kadın kendini yerden yere atmaya devam etti. Bir süre sonra ise kısa süreli baygınlık geçirdi.

Çevredekiler şaşkın bakışlarla ne olduğunu anlamaya çalıştı. Sinir krizi geçiren kadın ise bağırmaya devam ederek garip hareketlerini sürdürdü. O anlardan geriye ise cep telefonu kameralarına yansıyan bu görüntüler kaldı.