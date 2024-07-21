Türkiye'nin günlerdir tartıştığı yasa teklifi yaşlı kadına sinir krizi geçirtti - Son Dakika
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Yaşam

Türkiye'nin günlerdir tartıştığı yasa teklifi yaşlı kadına sinir krizi geçirtti

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Hayvanları Koruma Kanunu'nda değişiklik yapılmasını öngören ve sokak hayvanlarına ''Ötanazi'' uygulamasını getiren kanun teklifi görüşülmeye başlandı. İstanbul'da ise bir kadın sokak ortasında ''Köpekler öldürülemez'' diye bağırarak sinir krizi geçirdi ve bayıldı. O anlarda cep telefonu kameraları da kayıttaydı.

21.07.2024 10:20
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İstanbul'da bir kadın, sokak hayvanları için TBMM'de görüşülen tartışmalı yasa tasarısına ilginç bir tepki gösterdi. Kendini yerden yere atarak bağıran kadını sakinleştirmek hiç kolay olmadı.

Sokak hayvanlarına "Ötanazi'" öngören Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda görüşülmeye başlandı. Kimileri bu yasaya karşı çıkarken kimileri ise destekliyor. Komisyon görüşmeleri ise oldukça gergin geçiyor.

ÇIĞLIK ÇIĞLIĞA BAĞIRARAK BAYILDI

Sokak hayvanlarının uyutulmasına karşı çıkan hayvanseverler pek çok kentte bir araya gelerek ses yükseltiyor ve yasanın geri çekilmesini istiyor. O protestolardan birisi de İstanbul'da kayda geçti. Ancakduruma tepki gösteren kadın, sinir krizi geçirerek ortalığı adeta birbirine kattı. Çevrede bulunanlar kadına müdahale etmek istese de başarılı olamadı.

"Öldüremezler" diye haykırarak dövünen kadını "İzin vermeyeceğiz" sözleriyle sakinleştirmeye çalıştılar. Çığlık çığlığa bağıran kadın kendini yerden yere atmaya devam etti. Bir süre sonra ise kısa süreli baygınlık geçirdi.

Çevredekiler şaşkın bakışlarla ne olduğunu anlamaya çalıştı. Sinir krizi geçiren kadın ise bağırmaya devam ederek garip hareketlerini sürdürdü. O anlardan geriye ise cep telefonu kameralarına yansıyan bu görüntüler kaldı.

Türkiye\'nin günlerdir tartıştığı yasa teklifi yaşlı kadına sinir krizi geçirtti

Cep Telefonu, İstanbul, 3.Sayfa, Yaşam, Politika, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Türkiye'nin günlerdir tartıştığı yasa teklifi yaşlı kadına sinir krizi geçirtti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Mesut Yıldız: İnsanlarda öldürelemez bir çocuğa bir yetişkine zarar geldiğinde bu şekilde tepki verdin mi acaba ? 103 14 Yanıtla
    Mustafa Turgut: showmen nine 12 1
  • Kol Yen: iyi tiyatro 66 9 Yanıtla
  • Remzi Ozdemir: Dün komşumuzu marketten gelirken ısırdılar Ayaklarında dikişler var evde yatıyor Hastahane raporlari polis hiç bir şey yapımıyorlar Bügün o köpekler aynı yerde yolda yatıyorlar kimseyi geçirmiyorlar 56 8 Yanıtla
  • Emsal doğan: kusura bakmasın yaşlı teyze o zaman o çocukların ölümüne sebep olan o köpekleri evinde beslicen bak sana neler yapıyolar... 41 5 Yanıtla
  • Yaşar hikmet: Bu tarz insanlara mahkeme kararı ile psikolojik destek alma zorunluluğu kararı verilmeli. 34 2 Yanıtla
  • Mesut Erdoğan: Bu ülkede haksız olanlar hep güçlü hep yaygaracı ve arsız…! 17 2 Yanıtla
  • Yasmi Ysr: Senaryo güzel, oyuncu başarılı, bayılma sahnesi özellikle Feriha'nın bayılma sahnesinden daha etkileyici. Ama evinde beslemeyeceksen deyzem bu kadar tantanaya gerek yok.. 12 1 Yanıtla
  • serhat ali: öldürülmesin isteyenler evlerine alıp baksınlar. 13 0 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf: O esnada altına kaçırmış olabilir koku geldi 9 4 Yanıtla
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