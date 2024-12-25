Kreşe her geldiğinde "Yemekte ne var?" diye soran minik, sosyal medyayı salladı - Son Dakika
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Yaşam

Kreşe her geldiğinde "Yemekte ne var?" diye soran minik, sosyal medyayı salladı

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Her sabah kreşe gelir gelmez "Yemekte ne var?" diye soran bir çocuğun videosu sosyal medyada viral oldu. Miniğin bu rutini izleyenlerin yüreğini ısıttı.

25.12.2024 11:55
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Küçük bir çocuğun her sabah kreşe gelir gelmez sorduğu ilk soru sosyal medyada viral oldu. Çocuğun bu sevimli rutini pazartesi gününden cuma gününe kadar hafta boyunca kayda alındı.

KREŞE GELİR GELMEZ "YEMEKTE NE VAR?" DİYE SORUYOR

Görüntülerde kreşin kapısından girer girmez "Yemekte ne var?" diye soran çocuk izleyenleri gülümsetti. Video sosyal medyada binlerce beğeni ve yorum aldı.

GÖRÜNTÜYE BEĞENİ VE YORUM YAĞDI

Birçok kullanıcı çocuğun saf ve masum davranışlarına "Maşallah", "Çok tatlı" yorumlarıyla destek verdi. Bazı kullanıcılar ise yorumlarda, çocuğun yeme odaklı davranışlarının ileride sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda endişelerini dile getirdi.

Kreşe her geldiğinde "Yemekte ne var?" diye soran minik, sosyal medyayı salladı

Eğitim, Çocuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Kreşe her geldiğinde 'Yemekte ne var?' diye soran minik, sosyal medyayı salladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Mert TÜRKOĞLU:
    Yemekte çeyrek simit var porsiyonları küçülttük daha sağlıklı yaşayacağız . Padişahım çok yaşa . 22bin? çok fazla bile ben olsam düşürüp 12bin? yapardım . 35 11 Yanıtla
  • ZEKİ REİS:
    şükredin 12 15 Yanıtla
  • Galatasaray 1905:
    yemekte asgari ücretin yanın da duran 2 tl vardı onuda kaldırdılar 14 3 Yanıtla
  • Salih O.:
    yemekte ne var bilmem ama, biz yıllardır zıkkımın kökünü yiyoruz.. 9 2 Yanıtla
  • ilyas erduran:
    imamlarda şükredin diyor maaşları ise 48 bin tl haftada 3 kez ezan okuyorlar birde 8 2 Yanıtla
  • Fatih IŞIKLI:
    asgari ücreti beğenmeyip az bulanlar işveren olsa var ya değil 22 12 bile vermezler çalışanlara sonra da aldığı parayı beğenmez sizin işverene masrafınız 35 bin az mı hele bide işveren tarafından düşünün ben bunu bir işçi olarak söylüyorum. işinizi doğru düzgün yapın uzman olun zaten maaş artar siz kendinizi geliştirmeyin ot gidip saman dönün sonra da parayı az görün 3 3 Yanıtla
  • Murat Çil:
    maşallah dombiliye bak sen ya keşke tek derdimiz bu yavrucak gibi yemek olsa 5 0 Yanıtla
  • Veysi Karaman:
    birşey diyecem minige ayıp olur :)) 1 2 Yanıtla
  • Ismail Caliskan:
    o padişah gidecek ama yargılanmadan gitmeyecek tıpış tıpış 0 1 Yanıtla
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