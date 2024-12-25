Küçük bir çocuğun her sabah kreşe gelir gelmez sorduğu ilk soru sosyal medyada viral oldu. Çocuğun bu sevimli rutini pazartesi gününden cuma gününe kadar hafta boyunca kayda alındı.
Görüntülerde kreşin kapısından girer girmez "Yemekte ne var?" diye soran çocuk izleyenleri gülümsetti. Video sosyal medyada binlerce beğeni ve yorum aldı.
Birçok kullanıcı çocuğun saf ve masum davranışlarına "Maşallah", "Çok tatlı" yorumlarıyla destek verdi. Bazı kullanıcılar ise yorumlarda, çocuğun yeme odaklı davranışlarının ileride sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda endişelerini dile getirdi.
Son Dakika › Yaşam › Kreşe her geldiğinde 'Yemekte ne var?' diye soran minik, sosyal medyayı salladı - Son Dakika
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