Kreşe her geldiğinde "Yemekte ne var?" diye soran minik, sosyal medyayı salladı

Fatih IŞIKLI:

asgari ücreti beğenmeyip az bulanlar işveren olsa var ya değil 22 12 bile vermezler çalışanlara sonra da aldığı parayı beğenmez sizin işverene masrafınız 35 bin az mı hele bide işveren tarafından düşünün ben bunu bir işçi olarak söylüyorum. işinizi doğru düzgün yapın uzman olun zaten maaş artar siz kendinizi geliştirmeyin ot gidip saman dönün sonra da parayı az görün