Kurt örümceğinin fareyi yediğini gören anne, o anları kameraya aldı - Son Dakika
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Yaşam

Kurt örümceğinin fareyi yediğini gören anne, o anları kameraya aldı

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Meagen Wallace ve 3 yaşındaki oğlu, anaokuluna giderken büyük bir kurt örümceğinin ölmekte olan bir fareyi yediğini gördü. Örümcek bilimci Ashley Wahlberg, bunun hogna cinsi bir kurt örümceği olduğunu ve fareyi kendisinin öldürmüş olabileceğini açıkladı. Çevre bilimci Meagan, bu olayı korkutucu ama öğretici buldu. Bu deneyim, doğanın beklenmedik yönlerini ve insanların korkularıyla nasıl yüzleşebileceğini gösterdi.

12.10.2024 14:56  Güncelleme: 15:06
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Meagen Wallace, 3 yaşındaki oğlu Jameson'ı anaokuluna götürürken bu olağandışı durumla karşılaştı. Kapıyı açtıklarında, ABD'nin en büyük örümcek türlerinden biriyle yüz yüze geldiler.

Meagan başta bunu köpek dışkısı sandı, ancak yaklaşınca hareket ettiğini fark etti. Oğlunu güvende tutarak incelediğinde, büyük bir kurt örümceğinin ölmek üzere olan bir farenin başını yediğini gördü.

Teksaslı örümcekbilimci Ashley Wahlberg, bunun hogna cinsi bir kurt örümceği olduğunu açıkladı. Örümceğin fareyi kendisinin öldürmüş olmasının muhtemel olduğunu söyledi.

Wahlberg, "Kurt örümcekleri aktif avcılardır. Bu kadar büyük bir avı alt etmeleri alışılmadık, ama büyük örümcekler arasında görülüyor," dedi.

Meagan için bu korku ve merak karışımı bir deneyimdi. "İlk tepkim inanamamak ve dehşete düşmek oldu. Örümcek korkumu yenmek için çok çalışmıştım, ama bu beni hazırlıksız yakaladı," diye anlattı.

Çevre bilimci olan Meagan, daha önce böyle bir şey görmediğini belirtti. Dünya çapında araştırmalar yapmış olmasına rağmen, kurt örümceklerinin kemirgenler yiyebileceğini bilmiyordu.

Fotoğraf ve video çektikten sonra, doğal süreci bozmamayı tercih etti. Oğlu Jameson için bu, sınıfında anlatacağı heyecan verici bir hikâye oldu.

Meagan, bu deneyimden çok şey öğrendi. "Bir zamanlar kabus gibi görünen bir durumla nasıl başa çıkabildiğimi gördüm. Bilim insanı ve anne olarak gelişimimi fark ettim. Ayrıca kurt örümcekleri hakkında ilginç bilgiler edindim," diye ekledi.

Bu olay, doğanın beklenmedik yönlerini ve insanların korkularıyla nasıl yüzleşebileceğini gösteren ilginç bir örnek oldu.

Kurt örümceğinin fareyi yediğini gören anne, o anları kameraya aldı
Kurt örümceğinin fareyi yediğini gören anne, o anları kameraya aldı
Kurt örümceğinin fareyi yediğini gören anne, o anları kameraya aldı
Kurt örümceğinin fareyi yediğini gören anne, o anları kameraya aldı

Amerika Birleşik Devletleri, Eğitim, Yaşam, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Kurt örümceğinin fareyi yediğini gören anne, o anları kameraya aldı - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Fatih:
    Annemin bişey olmaz elinle at dediği örümcek 5 0 Yanıtla
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