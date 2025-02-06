Kurum, Erdoğan'la deprem zamanı yaşadığı anısını anlattı: Ömür boyu unutamayacağım - Son Dakika
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Yaşam

Kurum, Erdoğan'la deprem zamanı yaşadığı anısını anlattı: Ömür boyu unutamayacağım

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman'da ''Bir Oluruz'' 6 Şubat Depremleri Anma Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum depremin ikinci gününde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aralarında geçen telefon konuşmasını anlattı.

06.02.2025 18:09  Güncelleme: 18:23
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman'da "Bir Oluruz" 6 Şubat Depremleri Anma Programı'nda açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum depremin ikinci gününde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aralarında geçen telefon konuşmasını anlattı.

"HAZIR OL, BU YUVALARI YENİDEN BİZ YAPACAĞIZ"

Bakan Kurum, şunları söyledi: "Depremin ikinci günüydü. Telefonum çaldı. Cumhurbaşkanımız arıyordu. Bana ömür boyu unutamayacağım şu sözü söylemiştir: 'Murat, hazır ol. Bu yuvaları yeniden biz yapacağız. Bu şehirleri yeniden biz ayağa kaldıracağız. Bu milleti yeniden biz mutlu edeceğiz, hazır ol' dedi.

"BİZ BU ŞEREFLİ VAZİFEYİ ALDIK"

Biz bu şerefli vazifeyi aldık ve ekibimizle birlikte çok çalıştık. Bugün Adıyaman'ımızın tüm şehirlerimizin yeniden ayağa kalktığını gördükçe tüm gücünü milleti için seferber eden devletimizle gurur duruyoruz."

Kurum, Erdoğan\'la deprem zamanı yaşadığı anısını anlattı: Ömür boyu unutamayacağım

Murat Kurum, Adıyaman, Deprem, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Kurum, Erdoğan'la deprem zamanı yaşadığı anısını anlattı: Ömür boyu unutamayacağım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (37)

  • Yuvasız kuşlar:
    saka gibi vergiyle milletin anasını ağlatanlar kurtarici roluyle nasil da guzel oynuyolar millete 321 97 Yanıtla
  • Turgay Kayaoğlu:
    Reis Rabbim seni başımızdan eksik etmesin 115 280 Yanıtla
  • Murat ÇAMUR:
    şaka gibisin kurum 240 82 Yanıtla
  • Sk 06:
    milletde sizin hainliğinizi unutmayacak 211 81 Yanıtla
  • Ali Mutlu:
    Benimde bir yüzük anım var. 194 49 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    İkiniz gene bir ayasofyaya girip kameralar önünde namaz kılsanız. Olmayan itibarınız artar. Fazladan üç beş oy gelir. Vatandaşın aklını nasıl hafife alıyorsunuz. Hiç değişen bişey yok. 172 66 Yanıtla
  • Mehmet Akın:
    sizde tiyatro bitmez :)) 171 51 Yanıtla
  • Mustafa Çakır:
    Benimde ayakkabı kutularım var. 161 55 Yanıtla
  • Sercan Polat:
    allah yardımcımız olsun bı anım varda anlatmim şimdi ???? 118 25 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    :)) 99 25 Yanıtla
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