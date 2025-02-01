AKOM İstanbul için yoğun kar yağışı uyarısı yaptı

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2025 Ocak ayını mevsim normalleri üzerindeki sıcaklıkla geçiren İstanbul Şubat ayının ilk günlerinde beyaza bürünebilir. Dün İstanbul Valiliği'nin yaptığı uyarının ardından bugünde AKOM'dan uyarı geldi.

PAZARTESİ HAVA SOĞUYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM'un haftalık hava tahmin raporuna göre, hafta sonuna kadar ılıman hava şartları devam edecek. Kent genelinde 3 Şubat Pazartesi'den itibaren Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisine girecek. 5 Şubat Çarşamba ve 6 Şubat Perşembe günleri kar yağışı beklendiği kent genelinde Çarşamba günü 1-5 santim aralığında, Perşembe günü ise 10 ila 20 santimetreye kadar kar yağışı görülebilir. Sıcaklıkların hızla düşmesiyle birlikte buzlanma ve don olayları yaşanabileceği tahmin ediliyor.

PERŞEMBE GÜNÜ YOĞUN KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Çarşamba gününden itibaren sıcaklıkların 0 derecenin altına düşmesi bekleniyor. AKOM'un değerlendirmelerine göre: 5 Şubat Çarşamba: Kar yağışı başlayabilir, sıcaklık 0C'ye kadar düşecek. 1-3 cm kar yağabilir. 6 Şubat Perşembe: Sıcaklıklar sıfırın altında seyredebilir. 10 ila 20 santimetre kar örtüsü oluşabilir. 7 Şubat Cuma: Sıcaklıklar 1-5 derece arasında seyredebilir, buzlanma ve don riski artacak.

BUZLANMA VE DON TEHLİKESİNE DİKKAT

AKOM, Pazartesi itibarıyla İstanbul'da buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşları uyardı. Özellikle sabah ve gece saatlerinde sis, kırağı ve buzlanma riski artacak. Ulaşımda aksaklıkların yaşanabileceği belirtilirken, yetkililer zorunlu olmadıkça özel araç kullanılmamasını öneriyor. Şehir genelinde sıcaklıkların 2 Şubat'tan itibaren mevsim normallerinin altına düşeceği ve 3-10 Şubat arasında bu şekilde devam edeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL VALİLİĞİ DE UYARI

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğüne göre hava sıcaklığının 4 Şubat Salı günü düşeceği, 5 Şubat Çarşamba gününden itibaren 6 ila 12 derece azalarak bölge genelinde mevsim normallerinin altına ineceğinin tahmin edildiği belirtildi.

İstanbul'da salıdan itibaren gerçekleşmesi beklenen günün en düşük ve en yüksek hava sıcaklıklarının 2/5 derece olmasının beklendiği kaydedildi.

Soğuk havanın, kuzey yönlerden kuvvetli esmesi beklenen rüzgarlarla birlikte bir haftalık periyotta etkisini sürdürmesinin beklendiği aktarılan açıklamada, bu periyotta karla karışık sağanak ve kar yağışı görüleceğinin tahmin edildiği belirtildi.

METEOROLOJİ'NİN 5 GÜNLÜK RAPORU: TÜRKİYE BEYAZA BÜRÜNECEK

Öte yandan Meteoroloji de Şubat ayına girilmesiyle birlikte çok sayıda bölgenin beyaza bürüneceğini, çarşamba ve perşembe günleri hızlanacak yağışlarla birlikte 60 ilde kar yağışı görülecek.

ÇARŞAMBA BAŞLAYACAK,

MGM, 5 günlük hava tahmin raporunda kar yağışının çarşamba günü itibarıyla hızlanacağını belirtti.

Hava Forum tarafından yapılan paylaşımda, "Çarşamba gününden itibaren perşembe ve cuma 60 şehirde kar bekliyoruz. İstanbul'da da kar taneleri görülecek ancak şiddeti ve etki alanı henüz belli olmadı. Git gel yaşanıyor, gelişmeleri takip ediyoruz." ifadeleri kullanılırken, 5 günlük haritalı hava tahmin raporunda kar yağışı beklenen şehirler belli oldu.

60 İLDE KAR BEKLENİYOR

60 şehri etkilemesi beklenen kar yağışlarının çarşamba günü başlaması ve cuma gecesine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

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