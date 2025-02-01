AKOM İstanbul için yoğun kar yağışı uyarısı yaptı - Son Dakika
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Yaşam

AKOM İstanbul için yoğun kar yağışı uyarısı yaptı

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İstanbul'a uzun süredir beklenen kar yağışı geliyor. İstanbul için hem İstanbul Valiliğinden hem AKOM'dan art arda uyarılar geldi. AKOM son yaptığı uyarıda Çarşamba ve Perşembe günleri İstanbul'da yoğun kar yağışı beklendiğini ve sıcaklıkların sıfırın altına düşeceğini açıkladı. Bazı bölgelerde kar kalınlığının 10 ila 20 santimetreye ulaşabileceği belirtildi.

01.02.2025 14:34  Güncelleme: 14:55
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2025 Ocak ayını mevsim normalleri üzerindeki sıcaklıkla geçiren İstanbul Şubat ayının ilk günlerinde beyaza bürünebilir. Dün İstanbul Valiliği'nin yaptığı uyarının ardından bugünde AKOM'dan uyarı geldi.

PAZARTESİ HAVA SOĞUYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM'un haftalık hava tahmin raporuna göre, hafta sonuna kadar ılıman hava şartları devam edecek. Kent genelinde 3 Şubat Pazartesi'den itibaren Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisine girecek. 5 Şubat Çarşamba ve 6 Şubat Perşembe günleri kar yağışı beklendiği kent genelinde Çarşamba günü 1-5 santim aralığında, Perşembe günü ise 10 ila 20 santimetreye kadar kar yağışı görülebilir. Sıcaklıkların hızla düşmesiyle birlikte buzlanma ve don olayları yaşanabileceği tahmin ediliyor.

PERŞEMBE GÜNÜ YOĞUN KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Çarşamba gününden itibaren sıcaklıkların 0 derecenin altına düşmesi bekleniyor. AKOM'un değerlendirmelerine göre: 5 Şubat Çarşamba: Kar yağışı başlayabilir, sıcaklık 0C'ye kadar düşecek. 1-3 cm kar yağabilir. 6 Şubat Perşembe: Sıcaklıklar sıfırın altında seyredebilir. 10 ila 20 santimetre kar örtüsü oluşabilir. 7 Şubat Cuma: Sıcaklıklar 1-5 derece arasında seyredebilir, buzlanma ve don riski artacak.

Lapa lapa kar geliyor! AKOM İstanbul için gün verdi, 20 santimetreye ulaşacak

BUZLANMA VE DON TEHLİKESİNE DİKKAT

AKOM, Pazartesi itibarıyla İstanbul'da buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşları uyardı. Özellikle sabah ve gece saatlerinde sis, kırağı ve buzlanma riski artacak. Ulaşımda aksaklıkların yaşanabileceği belirtilirken, yetkililer zorunlu olmadıkça özel araç kullanılmamasını öneriyor. Şehir genelinde sıcaklıkların 2 Şubat'tan itibaren mevsim normallerinin altına düşeceği ve 3-10 Şubat arasında bu şekilde devam edeceği tahmin ediliyor.

Lapa lapa kar geliyor! AKOM İstanbul için gün verdi, 20 santimetreye ulaşacak

İSTANBUL VALİLİĞİ DE UYARI

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğüne göre hava sıcaklığının 4 Şubat Salı günü düşeceği, 5 Şubat Çarşamba gününden itibaren 6 ila 12 derece azalarak bölge genelinde mevsim normallerinin altına ineceğinin tahmin edildiği belirtildi.

İstanbul'da salıdan itibaren gerçekleşmesi beklenen günün en düşük ve en yüksek hava sıcaklıklarının 2/5 derece olmasının beklendiği kaydedildi.

Soğuk havanın, kuzey yönlerden kuvvetli esmesi beklenen rüzgarlarla birlikte bir haftalık periyotta etkisini sürdürmesinin beklendiği aktarılan açıklamada, bu periyotta karla karışık sağanak ve kar yağışı görüleceğinin tahmin edildiği belirtildi.

METEOROLOJİ'NİN 5 GÜNLÜK RAPORU: TÜRKİYE BEYAZA BÜRÜNECEK

Öte yandan Meteoroloji de Şubat ayına girilmesiyle birlikte çok sayıda bölgenin beyaza bürüneceğini, çarşamba ve perşembe günleri hızlanacak yağışlarla birlikte 60 ilde kar yağışı görülecek.

ÇARŞAMBA BAŞLAYACAK,

MGM, 5 günlük hava tahmin raporunda kar yağışının çarşamba günü itibarıyla hızlanacağını belirtti.

Hava Forum tarafından yapılan paylaşımda, "Çarşamba gününden itibaren perşembe ve cuma 60 şehirde kar bekliyoruz. İstanbul'da da kar taneleri görülecek ancak şiddeti ve etki alanı henüz belli olmadı. Git gel yaşanıyor, gelişmeleri takip ediyoruz." ifadeleri kullanılırken, 5 günlük haritalı hava tahmin raporunda kar yağışı beklenen şehirler belli oldu.

60 İLDE KAR BEKLENİYOR

60 şehri etkilemesi beklenen kar yağışlarının çarşamba günü başlaması ve cuma gecesine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

- İstanbul

- Yalova

- Kocaeli

- Balıkesir

- Düzce

- Bolu

- Sakarya

- Bilecik

- Kütahya

- Eskişehir

- Afyonkarahisar

- Uşak

- Isparta

- Burdur

- Konya

- Karaman

- Ankara

- Çankırı

- Karabük

- Kastamonu

- Kırıkkale

- Yozgat

- Çorum

- Yozgat

- Kırşehir

- Nevşehir

- Niğde

- Kayseri

- Malatya

- Elazığ

- Tunceli

- Erzincan

- Bayburt

- Gümüşhane

- Muş

- Erzurum

- Bitlis

- Hakkari

- Van

- Ağrı

- Kars

- Iğdır

- Ardahan

- Artvin

- Sivas

- Amasya

AKOM İstanbul için yoğun kar yağışı uyarısı yaptı

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Son Dakika Yaşam AKOM İstanbul için yoğun kar yağışı uyarısı yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Mehmet Cakar:
    Demek ki ekrem"in tatil vakti gelmiş 57 39 Yanıtla
  • Çelikk:
    Haydi Hayırlısı 13 0 Yanıtla
  • fatih mazlum:
    He ya kardan bogulacak istanbul:) 1 6 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    A haber: Kar başladı mı. Kamera mikrofon hazırmı. İlk kar düştüğü anda başlıyoruz. Abi sen sürücü koltuğuna otur. Şimdi kavşaktan dön gel. Burda kırmızıda beklerken sana mikrofon uzatcam İBB'yi eleştir. Önlem yok de perişan olduk de. Yüzünü ekşit. Anlaşıldı mı. 4 0 Yanıtla
  • miray derinsu:
    Bekliyorum Dört Gözle 3 0 Yanıtla
  • Serkan Acar:
    EKREMİ KOLTUĞA BAĞLAYIN KAÇMASIN 0 2 Yanıtla
  • Bulent Cebeci:
    İnşAllah 1987 yılındaki gibi yağar ! 1 0 Yanıtla
  • murat kaya:
    o zaman şimdiden okulları tatil edin sıkıntı yaşanmasın 0 0 Yanıtla
  • Serkan Acar:
    Ender Kervancıoğlu A habere gerek yok Millet her şeyi görüyor 0 0 Yanıtla
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