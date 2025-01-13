Sıra dışı etkinlik! İç çamaşırlarına kadar soyunup gezdiler - Son Dakika
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Yaşam

Sıra dışı etkinlik! İç çamaşırlarına kadar soyunup gezdiler

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İngiltere'nin başkenti Londra sıra dışı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Yüzlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlik kapsamında insanlar pantolonlarını evde bırakarak sadece iç çamaşırlarıyla metroya bindi.

13.01.2025 23:23
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İngiltere'nin başkenti Londra'da insanlar pantolonlarını evde bıraktı ve sadece iç çamaşırlarıyla metroya bindi.

Sıra dışı etkinlik: İç çamaşırlarına kadar soyunup gezdiler

YÜZLERCE İNSAN KATILDI

Dün gerçekleştirilen 'Pantolonsuz Metro Yolculuğu' etkinliğine yüzlerce insan katıldı. İç çamaşırlarına kadar soyunarak metroya binen Londralılar, her şey normalmiş ve olağan dışı bir şey yokmuş gibi görünmeye çalıştı. Etkinliğin kasvetli kış günlerine birazcık neşe katma amacından başka bir anlam taşımadığı ifade edildi.

Sıra dışı etkinlik: İç çamaşırlarına kadar soyunup gezdiler

DÜNYA GENELİNE YAYILDI

Öte yandan söz konusu etkinlik yeni değil. 2002 yılında ABD'nin New York kentinde yalnızca 7 kişinin katılımıyla başlayan etkinlik, onlarca kişinin dahil olmasıyla birlikte dünya geneline yayıldı.

Sıra dışı etkinlik: İç çamaşırlarına kadar soyunup gezdiler
Sıra dışı etkinlik! İç çamaşırlarına kadar soyunup gezdiler

Kültür Sanat, İngiltere, Londra, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Sıra dışı etkinlik! İç çamaşırlarına kadar soyunup gezdiler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Kayhan Cavlun:
    bu ahlaksızlığada sahip çıkarlar bizim medenilerimiz 76 41 Yanıtla
  • Ramazan Demirci:
    Paran çok olunca yeni yeni sapıklıklar icat edersin, amaç yok, hedef yok, ahlak yok, dünya, ahiret umurunda değil, ne kadar çok zevk o kadar çap. Allah'ım hepimizide ıslâh etsin, bir tarafta aç, susuz, evsiz, ölümle burun buruna, savaşın içinde insanlar, diğer tarafta sınırsızca, hayvanca yaşayan mahluklar. İnsan ne nankör, ne sabırsız, ne akılsız, ne kibirli, ne âciz, ne aşağılık, ne vurdumduymaz, ne aptal hemi? 58 13 Yanıtla
    mustafa kemal ünal:
    Sizin zihniyetiniz sapık oluğu için ancak böyle düşünürsünüz 3 14
  • Asım Can:
    İç çamaşırı olmamış tamamen soyunmları lazımdı 42 6 Yanıtla
  • mert çelik:
    lut kavmi 35 9 Yanıtla
  • Atilla levent:
    izmirde de başlar şimdi 18 14 Yanıtla
  • Adem Karadeniz:
    Bizde ki enteller yarın aynısı yapmaya geçerler 26 5 Yanıtla
  • VillaUmut:
    Bu topraklar daha futbol oynayamıyor hocam ne medeneniyet yarışına girdiniz hemen :)) He tamam en medeni ve doğru sensin, çok da s*kindeydi Avrupa’nın. Haritadaki yerin bile halkın umrunda değil, onlar gönülleri istediği gibi yaşıyor doğru ya da yanlış. Sahi sen en son ne zaman endişesiz ve günlünce yaşayabildin? 8 18 Yanıtla
  • monşer null:
    bizim Türkiye'de olur mu 11 11 Yanıtla
    Mustafa Kaya:
    onların buraya gelmesi çok zor senin oraya yerleşmen çok kolay 1 1
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