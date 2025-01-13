Sıra dışı etkinlik: İç çamaşırlarına kadar soyunup gezdiler

Ramazan Demirci:

Paran çok olunca yeni yeni sapıklıklar icat edersin, amaç yok, hedef yok, ahlak yok, dünya, ahiret umurunda değil, ne kadar çok zevk o kadar çap. Allah'ım hepimizide ıslâh etsin, bir tarafta aç, susuz, evsiz, ölümle burun buruna, savaşın içinde insanlar, diğer tarafta sınırsızca, hayvanca yaşayan mahluklar. İnsan ne nankör, ne sabırsız, ne akılsız, ne kibirli, ne âciz, ne aşağılık, ne vurdumduymaz, ne aptal hemi?

58 13 Yanıtla