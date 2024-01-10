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Lüks polis aracı kaza yaptı - Son Dakika
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Lüks polis aracı kaza yaptı

Suç örgütlerine yönelik operasyonlarda ele geçirilen ve polis arabası olarak trafiğe çıkan lüks bir otomobil kaza yaptı.

Lüks polis aracı kaza yaptı
10.01.2024 - 19:11,  Güncelleme: 19:15
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Suç örgütlerine yönelik operasyonlarda ele geçirilip Emniyet Genel Müdürlüğü'ne tahsis edilen lüks polis aracı kaza yaptı.

LÜKS POLİS ARACI KAZAYA KARIŞTI

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, suç örgütlerine yönelik operasyonlarda ele geçirildikten sonra polis aracı yapılan lüks otomobilin kazaya kazaya karıştığı görüldü.

23 LÜKS OTOMOBİL POLİS ARACI YAPILMIŞTI

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün organize suç örgütlerine karşı gerçekleştirdiği operasyonlarda ele geçirilen 23 lüks otomobil, mahkeme kararıyla emniyetin hizmetine verilmişti.

ARAÇLARIN EMNİYET'E TAHSİS EDİLMESİ TARTIŞMA KONUSU OLMUŞTU

Lüks araçların Emniyet'e tahsis edilmesi bazı kesimler tarafından eleştiri konusu olmuş, polis aracı olarak kullanılan araçların kazaya karışması halinde masraflarının nasıl ödeneceği, benzin parasının maliyeti tartışma konusu yapılmıştı.

Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Yaşam
YORUMLAR (3)
  • Beşiktaş 1903: Carttt vergi olarak geçti Yanıtla 30 8
  • Kamil Toygar : Ne olacak eften püften bir sebeple daha fazla bahane bulup trafik cezası yazar yada 1 saat bir yere radar tuzağı kurar çıkar masrafı Yanıtla 17 2
  • Hakan Altan: Dilanın araba la bu:) Yanıtla 8 1

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