Suç örgütlerine yönelik operasyonlarda ele geçirilip Emniyet Genel Müdürlüğü'ne tahsis edilen lüks polis aracı kaza yaptı.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, suç örgütlerine yönelik operasyonlarda ele geçirildikten sonra polis aracı yapılan lüks otomobilin kazaya kazaya karıştığı görüldü.
İstanbul Emniyet Müdürlüğünün organize suç örgütlerine karşı gerçekleştirdiği operasyonlarda ele geçirilen 23 lüks otomobil, mahkeme kararıyla emniyetin hizmetine verilmişti.
Lüks araçların Emniyet'e tahsis edilmesi bazı kesimler tarafından eleştiri konusu olmuş, polis aracı olarak kullanılan araçların kazaya karışması halinde masraflarının nasıl ödeneceği, benzin parasının maliyeti tartışma konusu yapılmıştı.
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