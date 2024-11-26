Madenci düğümü: Açlık grevi ertelendi, gözler bakanlıkta

Yaşam

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bulunan Çayırhan Termik Santrali'nin özelleştirilmesine tepki göstererek kendilerini madene kapatan 500 madencinin eylemleri devam ediyor. Madencilerin ardından santral işçilerinin eyleme katılmalarıyla birlikte kamuoyunun ilgisini arttıran eylemde, dün kritik bir gün yaşandı.

TEMSİLCİLER BAKAN İLE GÖRÜŞTÜ

Daha önce 'Pazartesi bakanlıkla görüşülecek, sonuç alınamazsa salı günü açlık grevine başlanacak' diyen sendika temsilcileri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile bir görüşme gerçekleştirdi.

İki saat süren görüşmeye ilişkin Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'a konuşan Türkiye Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul, bakana sorunu olduğu gibi anlattıklarını söyledi. Akçul, "Özelleştirmenin sakıncalarını, bölgeye bir faydasının olmadığını, bu işyerlerinin kazançlı işyerleri olduğunu, kafamızda bu ihalenin 'adrese teslim ihale' olacağı yönünde algı bulunduğunu aktardık. 'Bölgenin çıkarı mı, bir kişinin çıkarı mı' dedik. Bakan bey konuyu Bakanlar Kurulu'nda gündeme getireceğini ifade etti. Özelleştirme İdaresi ve Maliye Bakanlığı'yla da görüşeceğini söyledi. Cumhurbaşkanı ile de görüşecek. Talepleri iletecek. Ondan sonra bize bir dönüş yapacak" dedi.

AÇLIK GREVİ ERTELENEBİLİR

Akçul, "Açlık grevini bir iki gün erteleyebiliriz. Bakandan dönüş bekliyoruz. Yarın bir dönüş olur diye düşünüyoruz" diye konuştu. Özelleştirmeye kesin olarak karşı olduklarını vurgulayan Akçul, "Biz kökten bu özelleştirmeden vazgeçilmesini istiyoruz" dedi.