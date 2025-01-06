Mahalle bakkalına giden polis memurunun hareketi sosyal medyayı ikiye böldü - Son Dakika
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Yaşam

Mahalle bakkalına giden polis memurunun hareketi sosyal medyayı ikiye böldü

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Ankara'da hayırsever bir polis memuru bir marketin veresiye defterini satın aldı. O anlara ilişkin görüntüleri izleyen bir kesim ''Helal olsun'' şeklinde yorum yaparken, bir kesim de ''Keşke reklamını yapmasaydınız'' diyerek polis memurunun davranışını eleştirdi.

06.01.2025 17:46
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Başkent Ankara'da bir mahalle bakkalına giderek veresiye defterini satın alan polis memurunun görüntüleri kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

KULLANICILAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Çok sayıda yorum ve beğeni alan videonun altına bir kesim "Allah razı olsun" şeklinde yorumlar yaparken bir kesim de "Sağ elin verdiğini sol el görmemeli. Keşke reklamını yapmasaydınız" diyerek görüntülerin servis edilmesini eleştirdi.

Mahalle bakkalına giden polis memurunun hareketi sosyal medyayı ikiye böldü

Ankara, Güncel, Toplum, Yaşam, Polis, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Mahalle bakkalına giden polis memurunun hareketi sosyal medyayı ikiye böldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (48)

  • EMİR OYUNDA null:
    adam gösterecekki millet bağış yapsın, neyine ikiye bölünüyorsunuz? 206 12 Yanıtla
  • Çelikk:
    Avantadası Var O yüzden Doymuş Prim Almış 12 171 Yanıtla
  • Mustafa Tasdemir:
    Hayra vesile olacaksa, açıktan yapmasında bir sorun yok. Nihayetinde ameller niyetlere göredir 143 5 Yanıtla
  • Mustafa Acik:
    bir elin verdiğini diğer elin görmemesi lazım. 34 82 Yanıtla
  • Sinan İLMAZ:
    Güzel bir dayanışma örneği, bu devirde iyiliği göstererek yapacağız ki,arkamızdan baskalari da gelsin. 103 3 Yanıtla
  • Hakan Kosar:
    sizde yapın sizde reklam yapın kuş beyinliler 90 10 Yanıtla
  • mithat kibarkaya:
    bağış yapanlar paranın doğru yere gittiğinden emin olması için çekim yapılır ve daha çok yardım severe ulaşmak içinde paylaşılır 81 3 Yanıtla
  • McA !:
    Memur ile İşçi-Emekli gelir Makası okadar çok açıldı ki Memurlar şuan biz işçilere göre gayet zenginler 30 45 Yanıtla
  • Abdurrahman Bozan:
    Rabbim hayrını kabul etsin 67 2 Yanıtla
  • Turan Erat:
    Allah razı olsun.inşallah bakkalci arkandan defteri yenilememişti 29 5 Yanıtla
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SON DAKİKA: Mahalle bakkalına giden polis memurunun hareketi sosyal medyayı ikiye böldü - Son Dakika
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