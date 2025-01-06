Mahalle bakkalına giden polis memurunun hareketi sosyal medyayı ikiye böldü

Yaşam

Çaldıkları şey ve yaptıkları hareket "pes" dedirtti

Suriye\'de bir toplu mezar daha ortaya çıktı

Başkent Ankara'da bir mahalle bakkalına giderek veresiye defterini satın alan polis memurunun görüntüleri kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

KULLANICILAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Çok sayıda yorum ve beğeni alan videonun altına bir kesim "Allah razı olsun" şeklinde yorumlar yaparken bir kesim de "Sağ elin verdiğini sol el görmemeli. Keşke reklamını yapmasaydınız" diyerek görüntülerin servis edilmesini eleştirdi.