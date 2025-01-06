Başkent Ankara'da bir mahalle bakkalına giderek veresiye defterini satın alan polis memurunun görüntüleri kısa sürede sosyal medyada viral oldu.
Çok sayıda yorum ve beğeni alan videonun altına bir kesim "Allah razı olsun" şeklinde yorumlar yaparken bir kesim de "Sağ elin verdiğini sol el görmemeli. Keşke reklamını yapmasaydınız" diyerek görüntülerin servis edilmesini eleştirdi.
Son Dakika › Yaşam › Mahalle bakkalına giden polis memurunun hareketi sosyal medyayı ikiye böldü - Son Dakika
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