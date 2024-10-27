İstanbul'daki binanın apartmanında ilginç bir anyaşandı. Bozulan asansörde kalan bir kişi, ekranında çıkan yazıyı görünce hayrete düştü. Asansör ekranında kayan yazı halinde "Aga ben iptal…" yazdığı görülürken mahsur kalan kişi, o anları kayda kaldı. Asansör yazısını görenler, gülmekten kendinialamadı.
Son Dakika › Yaşam › Asansörde mahsur kalan kişi, gördüğü yazıyla korkusunu unuttu - Son Dakika
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