Mallarına el konulan çiftçiden belediye önünde eylem! Apar topar gözaltına aldılar - Son Dakika
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Yaşam

Mallarına el konulan çiftçiden belediye önünde eylem! Apar topar gözaltına aldılar

Mallarına el konulan çiftçiden belediye önünde eylem! Apar topar gözaltına aldılar

Konya'nın Çumra ilçesinde kavun, karpuz üretimi gerçekleştiren Abdullah Koyuncu isimli çiftçiye Karatay Belediyesi, park kenarında kavununu satmasına izin vermedi ve ürünlerine el koydu. Bu duruma öfkelenen Koyuncu, yanında getirdiği kavunları yere vurarak parçaladı. Olay sonrası vatandaş ekipler tarafından gözaltına alındı.

21.08.2024 12:31
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Konya'da da Abdullah Koyuncu isimli çiftçi, ürününü ne tüccara ne de marketlere zararına vermeyip bir kısmını ücretsiz dağıttı bir kısmını ise kendisi satmak istedi. Ancak iddiaya göre; Karatay Belediyesi, Koyuncu'nun Doğuş Parkı kenarında kavununu satmasına izin vermedi ve çiftçinin olmadığı bir anda ürünlerine el koydu.

ÜRÜNLERİNİ GERİ İSTEDİ AMA VERMEDİLER

Döndüğünde ürünlerinin yerinde olmadığını gören Koyuncu, ürünlerine belediye zabıtalarının el koyduğunu öğrendi. Ne kadar çabalasa da ürünleri verilmeyen Koyuncu, belediye binası önüne gelerek isyan etti. Ürünleri verilmezse batacağını söyleyen Koyuncu, ürünlerinin verilmesini istedi ancak yine sonuç alamadı.

Mallarına el konulan çiftçiden belediye önünde eylem! Apar topar gözaltına aldılar

"BEN BU MALI SATAMAZSAM BATTIM"

Belediye önünde uzatılan mikrofona açıklamalarda bulunan Koyuncu, "Ben bu yıl 100 ton karpuz dağıttım. Şu an karpuz bitti, kavuna devam ediyorum. Aşağı, yukarı 400 ton malım var. Ben bunu halcisine, esnafına, marketine götürdüm ama kimse almıyor. Ben kendim satmaya karar verdim.Ben bu malı kendim satarken Karatay Belediyesi benim malıma el koydu. 3 milyon lira borcum var. Ben bu malı satamazsam battım. Ama belediye ekipleri, 'kardeşim sen bunu satamazsın' diyor. Ben bu malı satamazsam battım diyorum. O malı satamazsam ben intiharın eşiğindeyim. Bana bu malı satacak bir yer gösterin dedim. Ama yer gösteren olmadı" ifadelerini kullandı.

Mallarına el konulan çiftçiden belediye önünde eylem! Apar topar gözaltına aldılar

KAVUNLARI YERE VURMAYA BAŞLADI

Açıklamalarının ardından, zabıtalara kavunlarının nerede olduğunu soran ancak yine yanıt alamayan Koyuncu, öfkelenerek yanında getirdiği kavunları belediye binası önünde kırmaya başladı. Bunun üzerine çevrede güvenlik önlemi alan polis ve zabıta ekipleri, Koyuncu'yu gözaltına aldı. Zabıta ekipleri o anları kayda almaya çalışan basın mensuplarına da engel olmaya çalıştı. Belediye önünde yaptığı eylemin ardından gözaltına alınan Koyuncu, serbest bırakıldı.

Mallarına el konulan çiftçiden belediye önünde eylem! Apar topar gözaltına aldılar

BELEDİYE DOĞRULADI: DEPOYA GÖTÜRDÜK

Sözcü'de yer alan habere göre; Çiftçinin gerçekleştirdiği eylemin ardından Karatay Belediyesi'nden de yazılı açıklama geldi. Belediye açıklamasında çiftçinin römorkunun yaya yolunu engellediğini ve birkaç kez gelen şikayet üzerine harekete geçilerek römorkun belediyeye ait zabıta müdürlüğüne bağlı depoya götürüldüğü belirtildi.

Karatay Belediyesi, Ekonomi, Çumra, Konya, Hukuk, Yaşam, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Mallarına el konulan çiftçiden belediye önünde eylem! Apar topar gözaltına aldılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Hasan null: Olan garibana oluyor 83 2 Yanıtla
  • Erol MARASLI: Emekçiye,köylüye zulme devam.devlet almaz çiftçiyi tüccara muhtac eder sonrada biz halkın yanındayız der.siz halkın değil paracıkları olanların yanındasınız 73 5 Yanıtla
  • Alper Eren: Yazıklar olsun size bu adam ne yapsın şimdi 62 4 Yanıtla
  • Yaşar Koldemir: özrü kahabati dan büyük.yaya yolunu engellemiş, kaldırımlar park eden asaclari, masa koyan restoranlari, kafeleri hicmi gormuyorsunuz.bu nasıl adalet, 44 8 Yanıtla
  • metehan Aşçı: Yazıklar olsun bu sadece bir tanesi sesini duyuramayan niceleri var ulkenin geldiği durum bu 30 2 Yanıtla
  • Ali boz: enerciiii, yazık memlekete..gariban hep örsekenir 25 2 Yanıtla
  • Faruk Koç: Devlet ve millet sorumluları psikolojik eğitim almalı. Problem karşısında nasıl davranmasının uygun olacağını iyi bilmeli. Yasak ve el koydum derseniz o asamın bu tepkisini hesap etmenizde gerekiyor 14 1 Yanıtla
  • Muhammet Demirci: Dünyanın yarısında yetişmeyen yetişemeyen . Güzelim kavunları üretici çöpe atıyor . Yazık günah bu ürünlere bu üreticiye devlet eli ile bir şekilde ihraç edilebilir bu ürünler üreticide kazanır devletde ben anlamıyor neden 4 0 Yanıtla
  • Selim Kayisi: Ankara Belediyesi uygun fiyata alıyordu meyve sebzeleri. Bu sene alışı yok mu ? 1 0 Yanıtla
  • Taha Göktaş: Devlet çiftçiyi sahipsiz bırakırsa olacağı bu şuan yapılmak istenen çiftçi batsın eken diken kalmasın ki ülke bitsin 0 0 Yanıtla

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