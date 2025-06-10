Manisa'nın Yunusemre ilçesi Keçiliköy Mahallesi'ndeki evinde geçirdiği kaza sonucu ağır yaralanan, 70 dakika süren kalp masajıyla hayata döndürülen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi yoğun bakımında verdiği yaşam mücadelesini 66 saat sonra kaybetti.
Zeyrek için bugün Manisa tarihinin en kalabalık cenaze töreni düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı'nda on binlerce Manisalı tarafından kılınan cenaze namazının ardından Çatal Mezarlığındaki Aile Kabristanlığı'nda toprağa verilen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek için Cumhuriyet Meydanı'ndaki Fatih Sergi Salonu'nda taziye kabulüne başlandı.
Ferdi Zeyrek'in cenaze töreninde duygu dolu anlar yaşandı. Zeyrek'in ikiz kızları babalarının mezarına oyuncak koymak istedi. O anlara şahit olanlar gözyaşlarını tutamadı.
Son Dakika › Yaşam › Ferdi Zeyrek'in ikiz kızlarının son isteği herkesi ağlattı - Son Dakika
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