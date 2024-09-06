Yoğun diplomasi trafiğinden fırsat buldukça vatandaşla iç içe olmaya özen gösteren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, son olarak gittiği bir dondurmacıda etrafındakilere dondurma ısmarlarken görüntülendi.
Oldukça neşeli olduğu gözlenen Bakan Fidan'a müşterilerine satış yaparken dondurma vermeme şakalarıyla tanınan Maraş dondurmacısının şaka yapmaması dikkat çekti. Bakan Fidan'ın o anları sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Son Dakika › Yaşam › Maraş dondurmacısı, Hakan Fidan'a meşhur şakasını yapamadı - Son Dakika
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