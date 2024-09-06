Maraş dondurmacısı, Hakan Fidan'a meşhur şakasını yapamadı - Son Dakika
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Yaşam

Maraş dondurmacısı, Hakan Fidan'a meşhur şakasını yapamadı

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Müşterilerine yaptığı şakalar ile tanınan bir Maraş dondurmacısı karşısında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı görünce direkt dondurmayı uzatmak zorunda kaldı. O anlara ilişkin görüntüler büyük ilgi gördü.

06.09.2024 15:55
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Yoğun diplomasi trafiğinden fırsat buldukça vatandaşla iç içe olmaya özen gösteren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, son olarak gittiği bir dondurmacıda etrafındakilere dondurma ısmarlarken görüntülendi.

MEŞHUR ŞAKASINI YAPAMADI

Oldukça neşeli olduğu gözlenen Bakan Fidan'a müşterilerine satış yaparken dondurma vermeme şakalarıyla tanınan Maraş dondurmacısının şaka yapmaması dikkat çekti. Bakan Fidan'ın o anları sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Maraş dondurmacısı, Hakan Fidan\'a meşhur şakasını yapamadı

Sosyal Medya, Hakan Fidan, Gündem, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Maraş dondurmacısı, Hakan Fidan'a meşhur şakasını yapamadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Mehmet Aytekin: Hakan fidan adam gibi adam Türk milliyetçisi 172 35 Yanıtla
  • Yelloz Kız: Hakan Fidan sen kaliteli bir adamsın inşallah kendine düzgün bir parti kurup devam edersin 93 53 Yanıtla
    Kemsl: seni sekreter yapar,anladın mı 0 0
  • Veysi Karaman: tek geçerim adam gibi adam 115 22 Yanıtla
  • Serdar Dönmez: Adam gibi adam 90 19 Yanıtla
  • Alper Çelik: Sıkar tabiki de :) 94 13 Yanıtla
  • Bir rüya null: HAKAN FİDAN ALLAHCC HER DAIM YANINDA OLSUN SEVİYORUZ SENI.... 77 19 Yanıtla
  • Mucahit Demir: Haber hayat kalitemi artırdı 48 14 Yanıtla
  • Emin Ceylan: dondurmacı da bilir ki her kuşun eti yenmez 30 8 Yanıtla
  • Faruk Demiroğlu: Varlığına elhamdülillah 24 8 Yanıtla
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