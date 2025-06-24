Mardin'deki tarihi Diyarbakırkapı'na yapılan AVM'ye tepkiler çığ gibi - Son Dakika
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Yaşam

Mardin'deki tarihi Diyarbakırkapı'na yapılan AVM'ye tepkiler çığ gibi

Mardin\'deki tarihi Diyarbakırkapı\'na yapılan AVM\'ye tepkiler çığ gibi
24.06.2025 18:11  Güncelleme: 18:30
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Tarihi ile hem yerli hem yabancı turistlerin ilgi çeken Mardin'de binlerce yıllık Diyarbakırkapı girişine yapılan AVM'ye tepkiler sürüyor. Bölgenin usule aykırı bir şekilde kadastrodan çıkarılarak AVM'ye satıldığının ortaya çıkmasına tepki gösteren vatandaşlar, ''Mardin'in ileri gelenleri nerede büyüklük gösterip gerekli yerlere şikayet etmek gerekmiyor mu?'' diyerek isyan etti.

Mardin'de binlerce yıllık Diyarbakırkapı girişine yapılan AVM'ye tepki gösteren vatandaşlar, "Mardin'in ileri gelenleri nerede büyüklük gösterip gerekli yerlere şikayet etmek gerekmiyor mu?" diyerek isyan etti.

Tarihi ile hem yerli hem yabancı turistlerin ilgi çeken Mardin'de binlerce yıllık Diyarbakırkapı girişine yapılan AVM, kentin gündemindeki yerini koruyor.

KATLI OTOPARK DİYE BAŞLADI, AVM'YE DÖNÜŞTÜ

Mardin'in kalbine hançer gibi saplanan AVM projesi, katlı otopark inşaatı olarak başladı. Kaçak katlarla kentin siluetini bozan proje zamanla AVM ve otel halini aldı.

TEPKİ ÇEKEN 'KAPI'

Şirket, AVM yapmakla yetinmedi. Tarihi binlerce yıl öncesine dayanan şehrin girişine ucube bir kapı inşa eden şirket, Mardin Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından verilen yıkım kararına da uymadı.

Kaçak katlar ve giriş kapısını yıkmayan şirket, tepkilere aldırış etmeden faaliyetlerini sürdürmeye devam etti.

PARK YERİ KAÇAK AMFİYE ÇEVRİLDİ

Şirketin usulsüzlükleri bunlarla da bitmedi. AVM ve otel inşaatı adı altında proje inşaat alanının hemen altında bulunan park yeri de kaçak bir şekilde amfiye çevrildi.

YOLU BİLE ŞİRKETE SATTILAR

Şirket ayrıca 2019 yılında Mardin'in tarihi girişi olan Diyarbakırkapı girişindeki yolu da satın aldı. 2019 yılının Şubat- Mart aylarında alınan kararla tarihi şehrin giriş yolunun imar değişiklikleri yapılarak, AVM'ye satıldığına dair belgeler ortaya çıktı.

TEPKİ YAĞIYOR

Mardinli vatandaşlar ise yapılan usulsüzlere ve şehrin tarihini yalayan AVM'ye tepkileri dile getirmeyi sürdürüyor. Sosyal medyadan tepkilerini ifade eden vatandaşlar, "Mardin'in ileri gelenleri nerede büyüklük gösterip gerekli yerlere şikayet etmek gerekmiyor mu?" , "Böyle bir rezillik karşılıksız kalmamalı" diyerek isyan etti.

Kültür Sanat, 3-sayfa, Turizm, Mardin, Emlak, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Mardin'deki tarihi Diyarbakırkapı'na yapılan AVM'ye tepkiler çığ gibi - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Sk 06:
    akp Türkiyesi ne beklenir ki memleket soyuldu 3 1 Yanıtla
  • hakan uğurlu:
    Rant var tabnt 2 0 Yanıtla
  • Ahmet Taşkıran:
    eski mardine, araç park edilmemesi arkadaşımın işlerini ve motivasyonunu olumsuz etkiledi. 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Mardin'deki tarihi Diyarbakırkapı'na yapılan AVM'ye tepkiler çığ gibi - Son Dakika
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