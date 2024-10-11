Marmaris'te masa üstüne çıkıp dans eden yaşlı kadının videosu Avrupa'da viral oldu - Son Dakika
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Yaşam

Marmaris'te masa üstüne çıkıp dans eden yaşlı kadının videosu Avrupa'da viral oldu

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Türkiye'nin popüler tatil beldesi Marmaris'te bir restoranda dans eden yaşlı bir kadının videosu, sosyal medyada viral oldu ve TikTok'ta 45 milyon izlenmeye ulaştı. Videoda, neşeyle dans eden beyaz saçlı kadın, etraftaki insanların alkışları eşliğinde eğleniyor. Video, Marmaris'in canlı gece hayatını da gündeme getirdi. Ancak, bazı kullanıcılar bu davranışı uygunsuz buldu ve eleştirdi.

11.10.2024 17:01  Güncelleme: 17:07
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Türkiye'nin popüler tatil beldesi Marmaris'te yaşanan ilginç bir olay, sosyal medyada viral oldu. Bir restoranda masanın üzerinde dans eden yaşlı bir kadının görüntüleri, TikTok'ta 45 milyon izlenmeye ulaştı.

Videoda, beyaz saçlı nine çiçekli bir elbise ve siyah sandaletler giymiş halde, neşeyle dans ediyor. Etraftaki insanlar onu alkışlarken, nine ellerini havaya kaldırıp eğleniyor. Komik bir detay olarak, ayakkabısının altına tuvalet kağıdı yapışmış durumda.

Video, @chucklebrothersmarmaris1 kullanıcısı tarafından "Kızlar Sadece Eğlenmek İstiyor" başlığıyla paylaşıldı. Yorumlarda, bir kullanıcı dans eden kadının kendi ninesi olduğunu iddia etti ve ailesinin onu daha önce hiç böyle görmediğini belirtti.

TikTok kullanıcıları genellikle nineye destek verdi. Birçok kişi onun hayat sevincini ve cesaretini övdü. "Emekli olmuş ama yorulmamış", "Büyüdüğümde olmak istediğim kişi bu" gibi yorumlar yapıldı.

Ancak bazı kullanıcılar bu davranışı uygunsuz buldu. Bir kadın, "79 yaşındayım ama halk içinde bu kadar utanç verici davranmazdım" diyerek eleştirdi.

Olay, Marmaris'in canlı gece hayatını da gündeme getirdi. Bar Sokağı'ndaki eğlence mekanlarıyla ünlü olan şehir, farklı yaş gruplarından turistleri çekmeye devam ediyor.

Marmaris'te masa üstüne çıkıp dans eden yaşlı kadının videosu Avrupa'da viral oldu
Marmaris\'te masa üstüne çıkıp dans eden yaşlı kadının videosu Avrupa\'da viral oldu

Sosyal Medya, Marmaris, Türkiye, Turizm, Tatil, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Marmaris'te masa üstüne çıkıp dans eden yaşlı kadının videosu Avrupa'da viral oldu - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Feqiye Teyran:
    Bizim emekli lerde ucuz et kuyruğuna girsinler. 13 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

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SON DAKİKA: Marmaris'te masa üstüne çıkıp dans eden yaşlı kadının videosu Avrupa'da viral oldu - Son Dakika
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