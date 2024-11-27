MasterChef'te ilk eleme adayı belli oldu - Son Dakika
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Yaşam

MasterChef'te ilk eleme adayı belli oldu

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MasterChef Türkiye 2024'ün yeni bölümü ekranlara geldi. Mavi ve Kırmızı takım yarışmacıları dokunulmazlık için mücadele verirken, ilk eleme adayı da belli oldu.

27.11.2024 07:49  Güncelleme: 08:06
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MasterChef'te Mavi ve Kırmızı takım dokunulmazlık oyunu için tezgah başına geçerken takımlardan hangisinin galip geleceği merakla bekleniyordu. Düelloyu kazanan takım dokunulmazlık ödülünü kazanırken, kaybeden takım ise bireysel dokunulmazlık oyununa katıldı. Bu oyun sonunda kaybeden takımdan haftanın eleme adayı belirlendi.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'te son bölümde dokunulmazlık oyununu Mavi takım kazandı.

MasterChef'te ilk eleme adayı belli oldu

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Takım oyununu kaybeden ekip kendi aralarında bireysel dokunulmazlık için mücadele etti. Şeflerin değerlendirmesiyle en başarılı yemeği yapan Eda bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu.

MasterChef'te ilk eleme adayı belli oldu

ELEME ADAYI

Haftanın ilk eleme adayı ise Kaan oldu.

MasterChef'te ilk eleme adayı belli oldu

MASTERCHEF'TE EN SON KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye'de yarışmaya en son veda eden isim Muratcan oldu.

MasterChef\'te ilk eleme adayı belli oldu

Televizyon, MasterChef, Türkiye, 3-sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam MasterChef'te ilk eleme adayı belli oldu - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Sinan Tırpan:
    bu yarışma programını son dakika habere koymak kadar saçmalık bişey yok 4 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

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SON DAKİKA: MasterChef'te ilk eleme adayı belli oldu - Son Dakika
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