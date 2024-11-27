MasterChef'te Mavi ve Kırmızı takım dokunulmazlık oyunu için tezgah başına geçerken takımlardan hangisinin galip geleceği merakla bekleniyordu. Düelloyu kazanan takım dokunulmazlık ödülünü kazanırken, kaybeden takım ise bireysel dokunulmazlık oyununa katıldı. Bu oyun sonunda kaybeden takımdan haftanın eleme adayı belirlendi.
MasterChef'te son bölümde dokunulmazlık oyununu Mavi takım kazandı.
Takım oyununu kaybeden ekip kendi aralarında bireysel dokunulmazlık için mücadele etti. Şeflerin değerlendirmesiyle en başarılı yemeği yapan Eda bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu.
Haftanın ilk eleme adayı ise Kaan oldu.
MasterChef Türkiye'de yarışmaya en son veda eden isim Muratcan oldu.
Son Dakika › Yaşam › MasterChef'te ilk eleme adayı belli oldu - Son Dakika
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