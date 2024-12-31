MasterChef'te son finalist belli oldu, sevilen yarışmacı elendi - Son Dakika
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Yaşam

MasterChef'te son finalist belli oldu, sevilen yarışmacı elendi

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MasterChef Türkiye'de adım adım finale gidilirken, sürpriz ismin elenmesi sosyal medyayı salladı. Beyza ve Kerem, son finalist olabilmek için kıyasıya mücadele etti. Gecenin sonunda şeflerden kaşık alan Kerem dördüncü finalist olmayı başarırken, sezonun flaş ismi Beyza ise yarışmaya veda etti. Beyza'nın elenmesinin ardından ''Olayların kadını yolun açık olsun'' yorumları yapıldı.

31.12.2024 07:15  Güncelleme: 07:53
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MasterChef Türkiye'de final öncesi son finalist belli oldu. Onur, Semih, Eda'nın şef ceketlerini giydiği yarışmada dördüncü ve son finalist olmak için Beyza ve Kerem, son bölümde kıyasıya mücadele etti.

ŞEFLERDEN KAŞIK ALDI

Semih, Onur ve Eda'nın başarılı performanslarının ardından Beyza ve Kerem son bölümde finale kalabilmek için hünerlerini sergiledi. Gecenin sonunda şeflerden kaşık almayı başaran Kerem, yarışmada dördüncü finalist oldu.

MasterChef'te son finalist belli oldu, sevilen yarışmacı elendi

YARIŞMANIN FLAŞ İSMİNDEN VEDA

Yarışmanın ilk gününden itibaren birçok seyircinin favori ismi olan Beyza ise MasterChef'e veda etti. Beyza'nın finale kalamaması sosyal medyada da çok konuşuldu. Bazı kullanıcılar "Olayların kadını yolun açık olsun" yorumunu yaptı. Beyza, yarışma esnasında yüzünü yakmış ve geçirdiği sancılı süreçlerle de adından söz ettirmişti.

FİNAL NE ZAMAN?

Öte yandan MasterChef Türkiye'nin final tarihi de belli oldu. MasterChef'in şampiyonu 9 Ocak Perşembe akşamı belli olacak.

MasterChef\'te son finalist belli oldu, sevilen yarışmacı elendi

Televizyon, MasterChef, Türkiye, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam MasterChef'te son finalist belli oldu, sevilen yarışmacı elendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Ümit Demir :
    Elenseler ne olur yarin bi kanatçi kebapci acar bizim millet kapida siraya girer .. 51 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: MasterChef'te son finalist belli oldu, sevilen yarışmacı elendi - Son Dakika
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