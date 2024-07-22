MasterChef Türkiye'de talihsiz olay! Yarışmacının yemeğinden poşet çıktı - Son Dakika
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Yaşam

MasterChef Türkiye'de talihsiz olay! Yarışmacının yemeğinden poşet çıktı

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Ana kadro seçmelerinin devam ettiği MasterChef Türkiye'nin dün akşam yayınlanan bölümünde Enes'in tabağından poşet çıktı. Tadım esnasında tabağından çıkan poşetle herkesi şaşkına çeviren Enes'in tabağı değerlendirmeye alınmadı.

22.07.2024 09:19
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Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri üyeliğini yaptığı TV8 ekranlarının fenomen yarışması MasterChef Türkiye'nin dün akşam yayınlanan bölümünde yarışmacılardan Enes'in başına talihsiz bir olay geldi.

"POŞET OĞLUM BU"

Ana kadro seçmelerinin devam ettiği yarışmanın dün akşam yayınlanan bölümünde şefler, yarışmacılardan tavuk ciğeri kullanarak yaratıcı bir yemek yapmalarını istedi. İlk turda başarılı bir yemek yaparak ikinci tura kalan Enes, şeflerin istediği Yüksük Çorbası'na yaptı. Sıra sıra tadım yapan şeflerden Danilo Zanna, Enes'in tabağında poşet gördü. Mehmet Şef "Poşet oğlum bu" diyerek şaşkınlığını gizleyemezken Enes de "İmkansız dedi. Kamera görüntülerinin incelenmesiyle Enes'in tereyağı keserken poşetini de tavaya eklediği görüldü. Büyük bir hayal kırıklığına uğrayan Enes'in tabağı değerlendirmeye alınmadı.

MasterChef Türkiye'de talihsiz olay! Yarışmacının yemeğinden poşet çıktı
MasterChef Türkiye'de talihsiz olay! Yarışmacının yemeğinden poşet çıktı
MasterChef Türkiye'de talihsiz olay! Yarışmacının yemeğinden poşet çıktı
MasterChef Türkiye\'de talihsiz olay! Yarışmacının yemeğinden poşet çıktı

MasterChef, Türkiye, Televizyon, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam MasterChef Türkiye'de talihsiz olay! Yarışmacının yemeğinden poşet çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Sabri İnce: Bunlar dikkat etmeyip bu olay yaşanıyorsa ,halk'a hitap eden lokanta,restoranlarda neler oluyordur sokak satıcıları ve büfelerin durumunu söylemeye gerek yok . 11 3 Yanıtla
  • Murat Çevre: Hepsi düzmece reyting için yapıyorlar 5 3 Yanıtla
  • faruk Aylı: Bu poşet olayı haber yapiliyor da mahkemenin martı tag ile ilgili aplikasyon kapatması niye haber yapılmıyor? 5 1 Yanıtla

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SON DAKİKA: MasterChef Türkiye'de talihsiz olay! Yarışmacının yemeğinden poşet çıktı - Son Dakika
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