MasterChef Beyza'dan şaşırtan Türkiye kararı - Son Dakika
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Yaşam

MasterChef Beyza'dan şaşırtan Türkiye kararı

MasterChef Beyza\'dan şaşırtan Türkiye kararı

MasterChef Türkiye 2024'ün sevilen ismi Beyza Huri Aydın, düello gecesinde elenerek yarışmayı 5. olarak tamamlamıştı. Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı soru cevapta Türkiye'de yaşamaya karar verdiğini açıkladı.

04.01.2025 15:37  Güncelleme: 15:42
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MasterChef Türkiye 2024'ün en sevilen yarışmacılarından olan Beyza, 4 finalist arasında yer almak için büyük çaba sarf etmişti. 30 Aralık'ta yapılan eleme gecesinde rakibi Kerem'den 1 puan düşük alarak Masterchef'e veda eden isim Beyza, yarışmayı 5. olarak bitirdi.

'GÜÇLÜ KADIN FİGÜRÜ'

Somer Şef, Beyza ile ilgili "Mucize senin göbek adın. Beyza bizim için güçlü kadın figürünün çok önemli örneklerinden biri. Sadece burada geçirdiğin kazadan sonra aldığın karar bile senin aslında bu hayatta ne kadar dik durduğunun, ne kadar güçlü durduğunun bir simgesi. Pek çok insana ilham verdin ve örnek oldu. Gönüllerimizin şampiyonu oldun" demişti.

'TÜRKİYE'DE YAŞAMAYA KARAR VERDİM'

Instagram'da 600 bini aşkın takipçisi olan Beyza Huri Aydın, takipçileriyle soru cevap yaptı.

Bir takipçisinden gelen "MasterChef hayatına ne kattı?" sorusuna Beyza, "Ben aslında ailem için geldim ama hayatım tamamen değişti. Çok güzel şeyler öğrendim. Masterchef ile yemek olsun, hayat tecrübesi olsun, çok güzel arkadaşlıklar edindim. Güzel insanlar ile tanıştım. Hiç aklımda yokken artık Türkiye'de yaşamaya karar verdim. Heyecanlıyım bir yandan" diye cevap verdi.

MasterChef Türkiye Yarışmacısı Beyza Huri Aydın, Türkiye'de Yaşamaya Karar Verdi

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Son Dakika Yaşam MasterChef Beyza'dan şaşırtan Türkiye kararı - Son Dakika

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