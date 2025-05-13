Matbah Restaurant'tan Türk Mutfağı Haftası'na özel "Türk Mutfağı'nın Klasik Yemekleri" şöleni - Son Dakika
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Yaşam

Matbah Restaurant'tan Türk Mutfağı Haftası'na özel "Türk Mutfağı'nın Klasik Yemekleri" şöleni

Matbah Restaurant\'tan Türk Mutfağı Haftası\'na özel "Türk Mutfağı\'nın Klasik Yemekleri" şöleni

Türk mutfağının geleneksel, sağlıklı ve atıksız mirasının taşıyıcısı olan 'Klasikler', mutfağımızın doğallığının, lezzetinin ve özgün saklama ve pişirme tekniklerinin parıldayan cevheri olarak öne çıkıyor. Ottoman Hotel Imperial bünyesinde yer alan Matbah Restaurant, 21-27 Mayıs tarihleri arasında, Türk Mutfağı Haftası'na özel 'Türk Mutfağı'nın Klasik Yemekleri' şöleni ile konuklarını ağırlayacak.

13.05.2025 19:05
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Anadolu'nun binlerce yıllık bereketli topraklarında yoğrulan, yüzyıllar boyunca farklı medeniyetlerin izleriyle zenginleşen gastronomi kültürümüzü, geniş kitlelerle buluşturmaya devam ediyor. Her yıl 21–27 Mayıs tarihleri arasında ülkemizde ve tüm dünyada etkinliklerle kutlanan Türk Mutfağı Haftası, bu yıl mutfak kültürümüzün yapıtaşları olan "Türk Mutfağı'nın Klasik Yemekleri" ile kültürlerarası köprü kurmayı hedefliyor.

Matbah Restaurant'tan Türk Mutfağı Haftası'na özel 'Türk Mutfağı'nın Klasik Yemekleri' şöleni

Türk Mutfağının geleneksel, sağlıklı ve atıksız mirasının taşıyıcısı olan "Klasikler", mutfağımızın doğallığının, lezzetinin, özgün saklama ve pişirme tekniklerinin parıldayan cevheri olarak öne çıkıyor. Her biri, Anadolu'nun bereketli topraklarından süzülen yüzyıllık geleneklerin izlerini taşıyan bu lezzetler hem Türk mutfağının çeşitliliğini hem de evrensel değerini ortaya koyuyor. Uluslararası alanda isimleri ile bilinen ancak reçeteleri pek fazla tanınmayan klasik yemeklerimiz, bu sayede tarihsel köklerine sadık kalarak dünya ile tanıtılırken, geleneksel tariflerin nasıl modern dünyada sürdürülebilir ve sağlıklı bir şekilde yaşatılabileceğinin de hikayesini anlatacak. Dolayısıyla Türk Mutfağı Haftası'nın klasik yemeklerle kutlanması, ülkemizin mutfak geleneğinin kadim uygulamaların günümüzde nasıl anlam ve canlılık bulabildiğinin bir kez daha güzel bir örneği olacak.

Matbah Restaurant'tan Türk Mutfağı Haftası'na özel 'Türk Mutfağı'nın Klasik Yemekleri' şöleni

Bir dizi tariften çok daha fazlasını taşıyan Türk Mutfağı Klasikleri; insanları yemek masasında bir araya getirerek bizleri birbirimize bağlıyor. Türk kültürünün vazgeçilmez bir parçası olarak, kültürümüzü yakından tanımak isteyenler içinse aile sıcaklığında bir başlangıç sunuyor. Yurt içindeki kutlamalarda 81 ilin yerel mutfağını oluşturan temel reçeteler ve ürünler renkli bir lezzet yelpazesi sunarken, Türkiye Cumhuriyeti'nin yurtdışı temsilciliklerindeki etkinlikler ise, farklı kültürlerin masalarımızda bir araya geldiği ve önyargısız bir şekilde birbirlerini tanıdığı misafirperverliğimizin samimiyetini yaşatacak.

Matbah Restaurant'tan Türk Mutfağı Haftası'na özel 'Türk Mutfağı'nın Klasik Yemekleri' şöleni

Ottoman Hotel Imperial bünyesinde yer alan Matbah Restaurant, yüzyıllar boyu Osmanlı İmparatorluğu'na ev sahipliği yapan Tarihi Yarımada da "BURAM BURAM TARİH KOKAN AMBİYANSI" ile21-27 Mayıs tarihleri arasında, Türk Mutfağı haftasına özel "Türk Mutfağı'nın Klasik Yemekleri", ile siz değerli konuklarını ağırlıyor.

Matbah Restaurant'tan Türk Mutfağı Haftası'na özel 'Türk Mutfağı'nın Klasik Yemekleri' şöleni
Matbah Restaurant'tan Türk Mutfağı Haftası'na özel 'Türk Mutfağı'nın Klasik Yemekleri' şöleni

Kültür Sanat, Turizm, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Matbah Restaurant'tan Türk Mutfağı Haftası'na özel 'Türk Mutfağı'nın Klasik Yemekleri' şöleni - Son Dakika

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SON DAKİKA: Matbah Restaurant'tan Türk Mutfağı Haftası'na özel "Türk Mutfağı'nın Klasik Yemekleri" şöleni - Son Dakika
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