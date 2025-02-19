Mecidiyeköy'deki ulaşım çilesi kameralarda! - Son Dakika
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Yaşam

Mecidiyeköy'deki ulaşım çilesi kameralarda!

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Kar yağışının etkili olduğu İstanbul'da ulaşımda aksamalar yaşanırken; Mecidiyeköy'de yurttaşlar zor anlar yaşadı. O anlar ise kameralarca kaydedildi.

19.02.2025 22:57
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Soğuk ve yağışlı hava tüm Türkiye'de etkili olurken; yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor. Bir çok kentte eğitim ve öğretime ara verildiği bildirilirken; megakent İstanbul'da da yurttaşlar kar nedeniyle zor anlar yaşadı.

ULAŞIMDA KAR ÇİLESİ

Alınan önlemlere rağmen megakent İstanbul'da vatandaşlar, özellikle iş çıkışında zor anlar yaşadı. Kent genelindeki metro, metrobüs ve otobüs duraklarında birçok vatandaş, yaşanan yoğunluk nedeniyle uzun süre beklemek zorunda kaldı. Avrupa yakasında başta Mecidiyeköy olmak üzere Küçükçekmece, Yenibosna ve Şişli gibi merkezi noktalarda durak girişlerinde uzun kuyruklar oluştu.

METRODA PERİŞAN OLDULAR

Özellikle Mecidiyeköy'de yurttaşlar uzun kuyruklar oluştururken; sosyal medyada yer alan görüntüler yaşanan zorlukları gözler önüne serdi.

Mecidiyeköy\'deki ulaşım çilesi kameralarda!

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Son Dakika Yaşam Mecidiyeköy'deki ulaşım çilesi kameralarda! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (38)

  • Ahmet Polat:
    Ekepe trol ordusu şimdi Türkiye'de ilk defa olmuş gibi Ekrem başkana sallarlar. admin zaten yandaş İmamoğlu ile ilgili bir olumlu hanerini görmedim. bu arada Ekremin lokantalarında en çok 4 çeşit yemeği 40 TL ye yiyenlerde ak troller o çok komiğime gidiyor :) 2303 219 Yanıtla
    Davut Cirak:
    40 TL'ye satılam yemeği kadir topbaş bedava veriyordu. Ekrem'in trolleri bedava olan birşeye 40 tl veriyoruz diye seviniyor. Erdoğanın yaptığı yol köprü hastaneyi kullanıp sonrada eleştiren CHP trolü 116 39
    Metin Celik:
    İnsan ülkesine bu kadar mı düşman olur. Lafa gelince Atatürkçü yazıklar olsun sana YUHHH 79 15
    Semih Aymergen:
    lokantaya gidenler akparti flamalarıyla mi gidiyor kendini komik sanan trol herif? sabah akşam açız herkes aç diye inleyip duran sizsiniz. devletin sokak köpeklerine yaptığı masraf bile ekonun hizmet diye goz boyadığı lokantasindan karnini doyuranladan çoktur. sizin ufkunuz yetmez o işlere. 19 5
  • Mustafa Sagdic:
    aynı goruntuler 2007 de de vardı bakın gogle. sanki Ekrem cogaltti nüfusu. hala mülteci getiriyorsunuz. 328 97 Yanıtla
  • İlham Çuhadar:
    Ekrem mi üremeyi teşvik ediyor? Ekrem mi köyden kente göçü getirdi? 191 127 Yanıtla
    veysel:
    Bu zeka ile aramızda yaşama git uzaklara sen fazlasın . 42 11
    Yalnız Kurt:
    malll 27 8
    Uğur Kart:
    CAHİL HALK PARTİSİ SEMPAZİTANI YİNE CAHİLCE YAZMIŞ 15 2
  • Ömer Melekoğlu:
    Herkes dolmuş istanbula normal bunun belediye ile ilgisi yok 148 90 Yanıtla
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