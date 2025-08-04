Memur ve emeklisinin toplu sözleşme süreci devam ediyor - Son Dakika
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Yaşam

Memur ve emeklisinin toplu sözleşme süreci devam ediyor

Memur ve emeklisinin toplu sözleşme süreci devam ediyor
04.08.2025 13:56  Güncelleme: 13:59
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Kamuda 8'inci dönem toplu sözleşme süreci devam ediyor. Kamuda yaklaşık 6 buçuk milyon memur ve memur emeklisini etkileyecek olan toplu sözleşme süreci çerçevesinde, yarın kamu görevlilerinin geneline ilişkin tekliflerin ön müzakeresi yapılacak. 2026-2027 dönemi için memur ve emeklisinin hakları belli olacak.

Kamuda yaklaşık 4 milyon memur ve 2 buçuk milyon memur emeklisini kapsayan 8'inci dönem toplu sözleşme görüşmeleri için süreç 28 Temmuz'da başladı. Memur Sendikaları Konfederasyonu'nun (Memur-Sen) yetkili konfederasyon olarak yer aldığı görüşmelerde, en çok üyesi bulunan Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (Kamu-Sen) ve Birleşik Kamu İşgörenleri Sendikaları Konfederasyonu da (Birleşik Kamu-İş) yer aldı.

2026-2027 yıllarını kapsayan ve 11 iş kolundaki kamu görevlisinin mali ve sosyal haklarının belirleneceği 8'inci Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi ilk görüşmesinde taraflar, süreci takvimi belirleyerek başladı. Takvimin belirlenmesiyle birlikte 1 Ağustos'ta Büro, Bankacılık ve Sigortacılık Hizmetleri, Sağlık ve Sosyal Hizmetleri ve Yerel Yönetim Hizmetleri iş kollarının toplu sözleşme teklifleri ön müzakeresi gerçekleştirildi. Basın, Yayın ve İletişim Hizmetleri, Kültür ve Sanat Hizmetleri, Diyanet ve Vakıf Hizmetleri ve Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmetleri iş kollarının toplu sözleşme teklifleri ön müzakeresi 2 Ağustos'ta gerçekleşti.

Memur ve emeklisinin toplu sözleşme süreci devam ediyor

11 İŞ KOLUNDAKİ TOPLU SÖZLEŞME GÖRÜŞMESİ TAMAMLANIYOR

Toplu Sözleşme görüşme takvimine göre, Ulaştırma Hizmetleri, Bayındırlık, İnşaat ve Köy Hizmetleri, Tarım ve Ormancılık, Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri iş kolları toplu sözleşme ön müzakereleri de bugün yapılacak toplantılarda görüşülecek. Böylece kamuda 11 iş kolundaki memurların toplu sözleşme ön müzakereleri de bugün yapılan toplantıların ardından tamamlanacak.

Görüşmeler kapsamında kamu görevlilerinin geneline ilişkin tekliflerin ön müzakeresi ise 5 ve 6 Ağustos'ta yine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleşecek.

İKİ YILLIK ZAM ORANI NETLEŞİYOR

2026-2027 dönemi için memur ve emeklisinin hakları belli olacak. İki yıllık sürede uygulanacak toplu sözleşme zammı netleşecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Dünyası, Ekonomi, Eğitim, Gündem, Hukuk, Yaşam, Memur, Kamu, Zam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Memur ve emeklisinin toplu sözleşme süreci devam ediyor - Son Dakika

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