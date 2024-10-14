Memura servis hizmeti devam edecek - Son Dakika
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Yaşam

Memura servis hizmeti devam edecek

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Hükümetin memurlar için sağladığı servis hizmetinin devam edeceği açıklandı. Bu karar memurların iş yerlerine ulaşımlarını kolaylaştırmaya devam edecek. Memur-Sen'den yapılan açıklamada, "İki bakanlıkla yapılan görüşmelerimiz sonuç verdi. Memura servis hizmeti devam edecek." denildi.

14.10.2024 10:40  Güncelleme: 10:59
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Kamu personeline servis hizmetine ilişkin Memur-Sen'den açıklama geldi. Memur Sen Başkanı Ali Yalçın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Memur-Sen olarak 3. Dönem Toplu Sözleşme'den itibaren elde ettiğimiz Servis Hizmeti kazanımımız, hukuksuz bir şekilde Tasarruf Tedbirleriyle engellenmiş ve bazı kamu kurum ve kuruluşunda uygulanmayarak personel mağdur edilmişti" dedi.

Yalçın sözlerine şu ifadelerle devam etti: Eylemlerimiz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile görüşmelerimiz ve Hazine ve Maliye Bakanlığı ile yaptığımız istişarelerimiz sonuç verdi. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü tarafından kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen yazıda servis hizmetine devam edileceği belirtilmiştir."

SERVİS HİZMETİNİN SÖZLEŞME BİTİMİNDE SONA ERECEĞİ AÇIKLANMIŞTI

Daha önce Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi kapsamında savunma ve güvenlik hariç kamuda personel servis hizmetini sözleşme bitiminde sonlandırılacağı açıklanmıştı. Bu tasarruf tedbiri kamu çalışanları tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

Memura servis hizmetinin devam edeceğini

Ekonomi Türkiye, İş Dünyası, Politika, Ekonomi, Finans, Yaşam, Memur, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Memura servis hizmeti devam edecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • emre aksoy:
    Bu ülkenin tek mağduru işçilerdir. Ne alaka servis hizmeti. hem az çalış hem işçiden daha çok haklara sahip ol ve daha fazla maaş al birde servis hizmeti al. Bir gün Adalet herkese lazım olacak. 20 12 Yanıtla
  • emre:
    Amaaan ne olacak sanki. Vurun kırbacı vatandaşa nasıl olsa vatandaş ödüyor açıkları. Siz takılın kafanıza göre.. 21 6 Yanıtla
  • Mevlut Emre:
    Tabi yapın adamlar zaten akşama kadar yatıyor bir hizmet yapana kadar ayrı bir tirip yapiyolar vatandaşa bir ton maaş alıyorlar yaptıkları şey hiç bir şey masa başında cay kahve 1 0 Yanıtla
  • TC Umut Şentürk:
    Herhalde sey dediler gorevden alınan tarım bakanı 20 milyonluk audiyi goturmus biniyor yeni bakanada yeni bir audi.altına binemiyorlarya.e memurada servis olsun.olabilirmi. 0 0 Yanıtla
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