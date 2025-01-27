Ayşe Barım ifade vermek üzere adliyede - Son Dakika
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Yaşam

Ayşe Barım ifade vermek üzere adliyede

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Sanatçı menajeri Ayşe Barım, Gezi Parkı olaylarına katılımı ve sanatçıları eylemlere yönlendirdiği iddiaları üzerine soruşturma kapsamında adliyeye getirildi.

27.01.2025 14:15
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Ayşe Barım, Gezi Parkı olaylarında sanatçıları eylemlere katılması için yönlendirdiği ve olayların planlayıcılarından olduğu iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında ifade vermek üzere adliyeye getirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından menajer Ayşe Barım hakkında Gezi Parkı eylemlerine iştirak ettiğine dair son dönemde yazılı ve görsel basında iddiaların yer alması üzerine re'sen başlatılan soruşturma kapsamında, Gezi Parkı davasının firari sanığı olan oyuncu Mehmet Ali Alabora ile ve Alabora'nın başka bir şahısla 1 adet görüşme yaptığı, görüşmenin içeriğinde Gezi Parkı olayları kapsamında sanatçılara ilişkin Gezi Parkı'nda bir bildiri yayınlanması konusunda fikir alışverişinin yapıldığı tespit edilmişti. Görüşme içeriğinde ayrıca, henüz içeriği tespit edilemeyen bildirinin kendilerine zarar verebileceği, eylemlerin daha aktif bir şekilde gerçekleştiği zaman yayınlanması gerektiği kanaati oluşturularak neticelendirildiği belirlenmişti.

O İSİMLERLE YOĞUN İLETİŞİM

Şüpheli Barım'ın Gezi Parkı davası sanıklarından Osman Kavala, Çiğdem Mater Utku ve Memet Ali Alabora ile olaylarla ilgili yoğun iletişiminin bulunduğu, Barım hakkındaki analiz çalışmalarında ise Gezi Parkı olaylarının başlangıç tarihi aralığında Barım'ın sahibi olduğu firmaya bağlı sanatçılarla 29 Mayıs 2013 ile 2 Haziran 2013 tarihleri arasında bahse konu sanatçıları Gezi Parkı olaylarına katılması için yönlendirdiği, bizzat kendisinin de firmasına bağlı sanatçılarla birlikte olaylara katıldığı iddia edilmiş, Barım, olayların planlayıcılarından olduğu öne sürülerek 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme' suçundan yakalanarak gözaltına alınmıştı.

İFADE VERECEK

Şüpheli Barım, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

Ayşe Barım ifade vermek üzere adliyede

Barım'ın Savcılığa ifade vermesi beklenirken, yönetmen Ali Bilgin'in ise şüpheli Barım'a destek olmak üzere adliyeye gelmesi dikkat çekti.

Ayşe Barım ifade vermek üzere adliyede
Ayşe Barım ifade vermek üzere adliyede

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Son Dakika Yaşam Ayşe Barım ifade vermek üzere adliyede - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Çelikk:
    serbest 2 8 Yanıtla
  • Ümit Yurtsever:
    küçükken bakkaldan şeker almış bence hemen inceleme başlatılsın 1 0 Yanıtla
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