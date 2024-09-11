Menzil tarikatında beyin yakan görüntü! Terli mendili öpüp başına koydu - Son Dakika
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Yaşam

Menzil tarikatında beyin yakan görüntü! Terli mendili öpüp başına koydu

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Tarikat ve cemaatlere yönelik tartışmalar sürerken, Menzil tarikatında çekilen bir görüntü büyük yankı uyandırdı. Bahsi geçen videoda Menzil şeyhinin terini silip mendili yanındakine verdiği görülüyor. O esnada şeyhin uzattığı mendili alan kişi de terli mendili öpüp başına götürdü.

11.09.2024 11:11
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Sıklıkla lüks araçlı konvoyları ve gösterişli yapılarıyla kamuoyunun dikkatini çeken Menzil Tarikatı, bu kez şeyhlerinden Muhammed Saki Elhüseyni'nin camiden çıktığı esnada çekilen görüntüleriyle tartışma yarattı.

Görüntülerde Muhammed Saki Elhüseyni, terini ve burnunu sildiği mendili yanındaki kişiye uzattığı görülüyor. Şeyhin kullandığı mendili eline alan mürit ise büyük bir ciddiyetle mendili öpüp başına koydu. O ana ilişkin görüntüler kısa sürede içerisinde viral oldu. Görüntünün altına "Utanç verici bir gösteri" şeklinde yorumlar yapıldı.

Menzil tarikatında beyin yakan görüntü! Terli mendili öpüp başına koydu

Güncel, Yaşam, Dini, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Menzil tarikatında beyin yakan görüntü! Terli mendili öpüp başına koydu - Son Dakika

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    Yorumlar (32)

  • Mustafa Turgut: ... Tarikatlar cemaatlar kapatılsın. İnanan için Kuran yeter 304 56 Yanıtla
  • Mustafa Turgut: .... Tarikatlar ve cemaatlar kapatılsın. İnananlar için Kuran yeter. 200 52 Yanıtla
  • Mesut Kaya: Kula Kulluk değil yaradana kulluk etmemiz gerek. yaradan dışında birine Kulluk etmek gerekseydi Peygamber Efendimiz bunun kendisine yapılması gerektiğini söylerdi 219 5 Yanıtla
  • Salih Gökçek: Bu iş birde babadan oğula geçiyor krallık gibi 120 18 Yanıtla
  • Hasan Arguner: Bu tarikat değil herkes yaşadığı gibi öl3cek bunlar sana yol gösterir senin aklın varsa sen iman olan kısmını al mendil olan kısmını alma.... 100 33 Yanıtla
  • Sezo runay: Bitmediniz tarikat cemaat tek gerçek kuranı kerim gerisi göz boyama 103 12 Yanıtla
  • Onur Akdağ: kurban sana ya Gavs 16 93 Yanıtla
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