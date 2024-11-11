Meşhur börekçi kıyma yerine sakatat kullanmış - Son Dakika
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Yaşam

Meşhur börekçi kıyma yerine sakatat kullanmış

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Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşların sağlığını hiçe sayan markaları ifşa etmeye devam ediyor. İstanbul'un meşhur börekçisinde kıyma yerine sakatat kullanıldığı ortaya çıktı.

11.11.2024 15:16  Güncelleme: 15:54
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Tarım ve Orman Bakanlığı, hileli gıdalar listesini sürekli güncelleyerek vatandaşları sağlıklı gıda tüketmeleri konusunda uyardı. Sofraların vazgeçilmezi olan birçok ürün, vicdansızlar tarafından taklit edildiği ve tağşiş ediliyor.

Aralarında ünlü markaların da olduğu köfteye domuz eti koyanlar, sucuğa at ve geyik eti karıştıranlar, çiğ adanaya kalp ekleyenlerle uzayıp giderken listeye yeni ünlü markalar da eklendi.

'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesine 7 Kasım'da eklenen meşhur börekçisi de şaşkınlığa uğrattı.

'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesinde İstanbul'un ünlü börekçileri arasında bulunan 'Sarıyer Börekçisi' de yer aldı.

Öte yandan yetkililer vatandaşları güvenerek aldıkları yiyeceklerdeki "tat" değişikliği konusunda dikkatli olmaları ve gerekli kurumlara haber vermeleri konusunda uyarıyor.

Meşhur börekçi kıyma yerine sakatat kullanmış

Son olarak, 7 Kasım'da yayımlanan "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesine, İstanbul Fatih'teki ünlü "Sarıyer Börekçisi" de eklendi. Bu olay, güvenerek alışveriş yaptıkları gıdalarda tad değişikliği fark eden vatandaşların dikkatli olmaları gerektiği uyarısını da beraberinde getirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, İstanbul, 3-sayfa, Ekonomi, Sarıyer, Sağlık, Finans, Kıyma, Yaşam, tat, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Meşhur börekçi kıyma yerine sakatat kullanmış - Son Dakika

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SON DAKİKA: Meşhur börekçi kıyma yerine sakatat kullanmış - Son Dakika
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