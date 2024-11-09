Metafizik Uzmanı Akgün\'den nazarın etkileri ve korunma yöntemleri hakkında açıklamalar

Yaşam

Haberler.com'da Meltem Şarkışlalı'nın sunduğu programa konuk olan metafizik uzmanı Aynur Akgün, nazarın insan hayatındaki olumsuz etkilerinden ve korunma yöntemlerinden bahsetti.

"NAZAR İNSANI ÖLÜME KADAR GÖTÜREBİLİR"

Haberler.com'un stüdyosunda sunucu Meltem Şarkışlalı'nın konuğu olan metafizik uzmanı Aynur Akgün, nazarın etkileri hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Akgün, nazarın kişinin kendi kendine de oluşabileceğini ifade ederek, "Vücudumuzun manyetik elektrik sisteminden yayılan enerji, karşı tarafa ciddi zarar verebilir ve bu etki ölüme kadar gidebilir," dedi.

ÜZERİNDE NAZAR OLAN KİŞİLER NE YAPABİLİR?

Nazardan korunmak için pratik bir çözüm de sunan Akgün, "Nazara uğradığınızı düşünüyorsanız, kapınızı ve pencerenizi açarak evinizi havalandırın. Sonrasında sirke ve gül suyu karışımı ile evinizi temizleyin. Duş alırken, su üzerinizden akarken kimin negatif enerji gönderdiğini gözünüzün önüne getirin ve 'Allah'ım sana sığınıyorum, sahibine iade ediyorum' diyerek bir avuç sirkeyi başınızdan aşağı dökün. Sabah uyandığınızda etkisinden kurtulmuş olacaksınız," tavsiyesinde bulundu.