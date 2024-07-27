Kavuran sıcaklar devam ederken 14 kent için sağanak uyarısı

Yaşam

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 27 Temmuz hava durumun tahmin raporunda 14 kent için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı. Rapora göre, birçok bölgede için sağanak yağış beklenirken yağışların, Karadeniz ile Çankırı, Kars ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli olacağı belirtildi.

İstanbullular da sıcak ve nemli geçen bir haftanın ardından hafta sonuna yağmurla giriş yaptı. Sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış kısa sürede etkisini göstermeye başladı.

7 KENT İÇİN "TURUNCU" 7 KENT İÇİN "SARI" ALARM

Sarı kodlu uyarılı yapılan şehirler: Artvin, Erzurum, Giresun, Kars, Rize, Trabzon, Düzce

Turuncu kodlu uyarılı yapılan şehirler: Kastamonu, Ordu, Samsun, Sinop, Zonguldak, Bartın, Düzce

DOĞU KARADENİZ VE DOĞU ANADOLU'DA KUVVETLİ SAĞANAK

Yağışların, Karadeniz kıyıları, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

RÜZGAR ORTA KUVVETTE ESECEK

Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı, Kıyı Ege, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

SICAKLIKLARDA DEĞİŞİKLİK YOK

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında, iç ve kuzeybatı kesimlerde yer yer mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Bazı kentlerdeki hava durumu ise şöyle;

ANKARA: 29, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL: 30, Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR: 36, Az bulutlu ve açık