Meteoroloji'den 15 ile yağış uyarısı - Son Dakika
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Yaşam

Meteoroloji'den 15 ile yağış uyarısı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son hava tahminine göre 15 ilde yağış beklendiği bildirildi. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olması beklenirken, Doğu'da yüksek yerlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı öngörüsünde bulunuldu.

11.11.2024 09:39
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Yeni haftada hava durumunun nasıl olacağı merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava tahmin raporunu yayınladı.

Meteoroloji'den aktarılan verilere göre, Trakya, Doğu Anadolu, İstanbul, Sakarya, Bolu, Eskişehir, Afyon, Isparta, Batman ve Siirt çevreleri ile Çanakkale'nin doğusu, Antalya'nın iç ve doğusu, Ankara'nın güney ve batısı, Sivas'ın güneyi, Kayseri'nin doğusu, Hatay'ın güneyi, Kahramanmaraş'ın kuzey kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU'DA KAR YAĞIŞI

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görülecek.

Hava sıcaklıkları Ankara'da en yüksek 17, en düşük 5; İstanbul'da en yüksek 16, en düşük 10; İzmir'de en yüksek 19, en düşük 9 derece olacak.

Meteoroloji\'den 15 ile yağış uyarısı

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SON DAKİKA: Meteoroloji'den 15 ile yağış uyarısı - Son Dakika
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