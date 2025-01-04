Meteoroloji'den 6 ile kuvvetli yağış uyarısı - Son Dakika
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Yaşam

Meteoroloji'den 6 ile kuvvetli yağış uyarısı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 6 ile kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Yağışların yer yer şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi. 2 ilde sarı kod, 1 ilde de turuncu kodlu alarm verilirken, İstanbul için ise cumartesi gününün yağışlı geçmesi, pazar günü ise havanın çok bulutlu olacağı tahmin edildi.

04.01.2025 07:24
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Zonguldak, Bartın, İzmir, Aydın, Muğla ve Kastamonu için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. 2 ile sarı kodlu uyarı verilirken, 1 ile de turuncu kodlu uyarı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre ülkenin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Giresun, Aksaray, Yozgat ve Kırşehir çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların Zonguldak, Bartın, İzmir ve Aydın çevreleri ile Kastamonu kıyılarında kuvvetli; Muğla çevrelerinde yer yer şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

ÇIĞ UYARISI

Ülkenin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve sis bekleniyor. Meteoroloji'den Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğu uyarısı da yapıldı.

2 İLE SARI, 1 İLE TURUNCU KOD

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Aydın ve İzmir için sarı kodlu uyarı yaptı. Muğla'da ise yağışların şiddetli olması beklendiğinden turuncu kodlu alarm verildi.

İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

Günlerdir yağışsız olan İstanbul'da bugün yağmur bekleniyor. Megakent için pazar günü ise hava durumunun çok bulutlu olacağı tahmin edildi.

Meteoroloji'den 6 ile kuvvetli yağış uyarısı

BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EGE

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İzmir ve Aydın çevrelerinde kuvvetli; Muğla çevrelerinin şiddetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, batı kesimlerinin çok bulutlu, Batı Akdeniz'in aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı bulutlu, bölgenin batısı ile Aksaray, Kırşehir ile Yozgat çevrelerinin aralıklı yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu kıyılarının yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra Orta Karadeniz ile Giresun çevreleri ve Trabzon'un batı ilçelerinin yağmur ve sağanak yağışlı yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunuyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Meteoroloji\'den 6 ile kuvvetli yağış uyarısı

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Son Dakika Yaşam Meteoroloji'den 6 ile kuvvetli yağış uyarısı - Son Dakika

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