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Meteoroloji'den 7 şehir için turuncu ve sarı kodlu uyarı - Son Dakika
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Meteoroloji'den 7 şehir için turuncu ve sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İzmir, Manisa, Aydın, Balıkesir, Antalya, Çanakkale ve Muğla için sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu. 7 şehirde gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini belirten Meteoroloji, vatandaşların dikkatli olmasını istedi.

20.12.2023 - 22:42,  Güncelleme: 22:48
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulunduğu İzmir, Manisa, Aydın, Balıkesir, Antalya, Çanakkale ve Muğla'da gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini açıkladı.

7 ŞEHİR İÇİN SARI VE TURUNCU KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7 şehir için sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu. Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, Çanakkale, İzmir, Manisa, Aydın, Balıkesir, Antalya ve Muğla'da yarın yerel gök gürültülü kuvvetli yağış etkili olacak.

Meteoroloji'den 7 şehir için turuncu ve sarı kodlu uyarı

KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

Yarın sabah saatlerinden itibaren Kaş, Demre, Finike ve Kumluca'nın kıyı kesimlerinde çok kuvvetli; öğleden sonra ve akşam saatlerinde Konyaaltı, Kepez, Muratpaşa, Döşemealtı ile Aksu'da çok kuvvetli yer yer şiddetli; akşam saatlerinden sonra ise doğu ilçelerinde kuvvetli sağanak bekleniyor.

Meteoroloji yaptığı açıklamada ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

Meteoroloji'den 7 şehir için turuncu ve sarı kodlu uyarı

YAĞIŞLAR AKŞAM SAATLERİNE KADAR DEVAM EDECEK

Yarın saat 03.00'ten itibaren Ege Denizi kıyılarında etkili olacak sağanak ve yer yer gök gürültülü yağışların İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla geneli, Çanakkale'nin güney kıyıları ve Edremit Körfezi'nde kuvvetli, Muğla'nın Bodrum, Datça, Marmaris, Ula, Köyceğiz, Ortaca ve Dalaman ilçelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor. Yağışların saat 21.00'e kadar devam edeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji\'den 7 şehir için turuncu ve sarı kodlu uyarı
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SON DAKİKA: Meteoroloji'den 7 şehir için turuncu ve sarı kodlu uyarı - Son Dakika
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