Meteoroloji'den İstanbul için kritik uyarı: Okullar yarın da kapalı olmalı - Son Dakika
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Yaşam

Meteoroloji'den İstanbul için kritik uyarı: Okullar yarın da kapalı olmalı

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Dün İstanbul'u vuran yoğun kar yağışı bugün de birçok ilçede aralıksız devam ediyor. Kar yağışının 3 gün daha Megakent'te etkili olacağına vurgu yapan uzmanlar "Okulların yarın da kapalı olmasında fayda var" uyarısında bulunurken Vali Davut Gül konuyla ilgili olarak meteorolojik verilerin inceleneceğini ve kararın bu akşam saatlerine doğru verileceği açıklamasında bulundu.

20.02.2025 15:37
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günlerdir devam eden uyarıları sonrası İstanbul'da beklenen kar yağışı dün etkili olurken, bugün de birçok ilçe beyaz örtüyle kaplandı.

AKOM'DAN İSTANBUL'A 3 GÜNLÜK UYARI

AKOM, megakent için pazar gününe kadar kuvvetli kar yağışı uyarısı yaptı. Yapılan açıklamada, "Hafta boyunca bölgemizde etkili olması beklenen soğuk ve yağışlı sistem nedeni ile sıcaklıkların -2 ila 3°C aralığında seyredeceği, bugün karla karışık yağmur ve hafif kar yağışı şeklinde görülecek yağışların cuma gününden itibaren kuvvetli, yer yer yoğun kar şeklinde etkili olmaya devam edeceği tahmin ediliyor" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, pazar gününe kadar kuvvetli kar yağışı tahmini de yapıldı.

Meteoroloji'den İstanbul için kritik uyarı: Okullar yarın da kapalı olmalı

PROF. DR. ORHAN ŞEN: KARIN YARIM METREYİ BULMA İHTİMALİ VAR

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, 3 gün daha İstanbul'da kar yağışının etkili olacağını vurgularken bu gecenin kritik olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Orhan Şen'in hava durumu değerlendirmesi şu şekilde; "Kar yüksekliği 3 santim civarında Kartal'da Aydos'ta. 3 gün daha kar yağacak. Bu gece ve yarın öğlene kadar da kuvvetli olmasını bekliyoruz. Sıcaklığın düşmesi ile tipi şeklinde olacak. Bu gece ve yarın sabah ölçeceğimiz karın yarım metreyi bulma ihtimali var. Bu gece kritik. Bugün ve yarın; hatta yarın, vatandaşlarımızın işi yoksa dışarı çıkmasın. Gece sıfırın altına düşeceği için buzlanma var. Kar da olacak. Eğer çıkacaklarsa toplu taşıma araçlarını kullanalım. Bu Pazar günü -4, -5'e kadar düşebilir.

Meteoroloji'den İstanbul için kritik uyarı: Okullar yarın da kapalı olmalı

"OKULLARIN YARIN DA KAPALI OLMASINDA FAYDA VAR"

Vatandaşlar dünkü yayınlardan sonra uyarılara uydular. Yollar boş, okulların kapalı olması da tabi etkili. Okulların yarın da kapalı olmasında fayda var. Sayın Valimiz onun için bir açıklama yapacaktır. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün için 26 ile sarı kodlu uyarıda bulundu. Bu iller sırasıyla Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Giresun, Hakkari, İstanbul, Kars, Kastamonu, Muş, Ordu, Rize, Samsun, Siirt, Sinop, Trabzon, Van, Zonguldak, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Düzce

Meteoroloji'den İstanbul için kritik uyarı: Okullar yarın da kapalı olmalı

İSTANBUL VALİSİ GÜL'E SORULDU: OKULLAR TATİL EDİLECEK Mİ?

Peki İstanbul'da 21 Şubat Cuma günü okullar tatil olacak mı? Milyonlarca öğrencinin merakla yanıtını beklediği soruya İstanbul Valisi Davut Gül yanıt verdi. TRT Haber yayınında konuşan Vali Gül, meteorolojik verilerin inceleneceğini ve kararın bu akşam saatlerine doğru verileceğini söyledi.

"Hava şartları olumsuzsa biz hiçbir çocuğumuzun tırnağına zarar gelmesini istemeyiz" diyen Vali Gül, "Hava şartları iyileşirse, bazen anlık gelişmeler olabiliyor. O zaman cuma günü okulumuza gitmiş oluruz" ifadelerini kullandı.

Meteoroloji'den İstanbul için kritik uyarı: Okullar yarın da kapalı olmalı

YARIN İÇİN 5 İLE TURUNCU KOD

Yarın için ise 5 il için turuncu kodlu, 21 için sarı kodlu uyarı verildi. O iller sırasıyla şu şekilde oldu; Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Giresun, Hakkari, İstanbul, Kars, Kastamonu(turuncu), Muş, Ordu, Rize, Samsun, Siirt, Sinop(turuncu), Trabzon, Van, Zonguldak(turuncu), Batman, Şırnak, Bartın(turuncu), Ardahan, Iğdır, Düzce (turuncu)

Meteoroloji'den İstanbul için kritik uyarı: Okullar yarın da kapalı olmalı

AFAD'dan yapılan uyarıda ise şu ifadelere yer verildi; Meteoroloji'den alınan son bilgilere ve yapılan değerlendirmelere göre; 21 Şubat Cuma günü; Bugün Zonguldak, Düzce, Bartın, Kastamonu'nun kuzeyi, Sinop ile Samsun'da yerel kuvvetli kar sağanakları görüleceği, kar yağışlarının Cuma günü etkisini daha da arttıracağı tahmin ediliyor. Samsun'da Cumartesi sabah saatlerine kadar, diğer yerlerde Pazar günü öğle saatlerine kadar aralıklarla kuvvetli ve yer yer yoğun olması bekleniyor. Vatandaşlarımızın ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, yüksek kar örtüsü olan eğimli yerlerde çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz.

Meteoroloji\'den İstanbul için kritik uyarı: Okullar yarın da kapalı olmalı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Hava Durumu, Davut Gül, İstanbul, Eğitim, Yaşam, Dünya, AKOM, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Meteoroloji'den İstanbul için kritik uyarı: Okullar yarın da kapalı olmalı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Can dostum:
    Boşa Tatil Yapmayın Şu Anda Kar Yok 16 10 Yanıtla
    Orçun Kömür:
    tamam 0 0
  • Chen Medya :
    bizim çok bilmiş bi kesim var yorumlarda direk onlara sorun kapansın mi kapanmasın mi diye . Her bi şeyi biliyorlar kapanmasın diye yorum yapmış kamil sen metorolijiden daha mi iyi biliyorsun beynsz 7 4 Yanıtla
  • Erkut Köse:
    zaten ne zaman tatil yapsalar yapdığı yok eskiden sabah çıkmakta zorlanırdıkta sabah açıklanırdı veya okula vardığımızda tatil edildi denilirdi 3 1 Yanıtla
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