Meteoroloji\'den İstanbul ve İzmir dahil 11 kente sarı kodlu uyarı

Mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklar güney ve iç kesimlerde etkisini sürdürecekken diğer bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün (14 Ağustos) İstanbul dahil 11 kente fırtına uyarısında bulunarak sarı kodlu uyarı verdi.

11 İLDE FIRTINA ALARMI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre; Marmara ve Ege'de bulunan 11 kent için sarı kodlu uyarı verildi. İstanbul, İzmir ve Çanakkale dahil 11 kenti kapsayan uyarıda, şiddetli rüzgar beklendiği belirtildi ve vatandaşların dikkatli olması istendi. Rüzgarın saatte 40-70 kilometre hızla eserek fırtına şeklinde etkili olması bekleniyor.





İşte sarı kod ile uyarı alan iller:

14 AĞUSTOS HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Güney ve iç kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgarın; Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 30°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ANKARA °C, 36°C Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 36°C Az bulutlu ve açık

ÇANAKKALE °C, 32°C Az bulutlu ve açık

ADANA °C, 42°C Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 38°C Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 26°C Az bulutlu ve açık

RİZE °C, 29°C Parçalı yer yer çok bulutlu

ERZURUM °C, 31°C Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 29°C Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 42°C Az bulutlu ve açık