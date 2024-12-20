Meteoroloji il il uyardı! Hafta sonu sağanak yağış geliyor - Son Dakika
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Yaşam

Meteoroloji il il uyardı! Hafta sonu sağanak yağış geliyor

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Geçtiğimiz hafta ülke genelinde etkili olan yağışlı hava bu hafta sonu da devam edecek. Yağışların iç kesimlerde kar, kıyı bölgelerde sağanak şeklinde olması bekleniyor.

20.12.2024 10:11  Güncelleme: 10:21
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Marmara'nın batısı, Ege ile Bursa, Hakkari, Şırnak çevreleri ve Antalya'nın doğu ilçelerinin yağışlı geçeceği öngörülüyor. Yağışların, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Çanakkale, İzmir ve Aydın çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinde ise yağışların gece saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde ise pus ve yer yer sis bekleniyor.

SICAKLIKLAR NORMALLERİN ÜZERİNDE

Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle güneyli, kuzeydoğu kesimlerde batı ve kuzeybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BUZLANMA, DON VE ÇIĞ UYARISI

Yağışların gece saatlerinden itibaren İzmir, Aydın, Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğini belirten Meteoroloji, yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiği belirtilerek yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulunuldu. Ayrıca, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarı yapıldı.

BAZI İLLERDE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 15°C Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ANKARA °C, 8°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İZMİR °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 16°C Parçalı çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 18°C Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu, doğu ilçeleri sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 16°C Parçalı bulutlu

ERZURUM °C, 0°C Parçalı bulutlu

DİYARBAKIR °C, 5°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 11°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

Meteoroloji il il uyardı! Hafta sonu sağanak yağış geliyor

Yaşam, Dünya, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Meteoroloji il il uyardı! Hafta sonu sağanak yağış geliyor - Son Dakika

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