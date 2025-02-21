Meteoroloji İstanbul için saat verdi! İmamoğlu'ndan uyarı gecikmedi - Son Dakika
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Yaşam

Meteoroloji İstanbul için saat verdi! İmamoğlu'ndan uyarı gecikmedi

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Bu sabah itibarıyla beyaz örtüyle kaplanan İstanbul'da etkisini artıran kar yağışı şu saatlerde tipiye dönüştü. Akşam ve gece saatlerinde yağışların "son vitese" geçeceği yorumları yapılırken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu "Tedbirli olarak yola çıkmanızı, mümkün oldukça da çıkmamanızı, toplu taşıma araçlarımızı kullanmanızı tavsiye ediyoruz" dedi.

21.02.2025 10:31
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un günlerdir devam eden uyarıları sonrası İstanbul'da dün gece etkisini artıran kar yağışı megakenti beyaz örtüyle kapladı.

KAR YAĞIŞI TİPİYE DÖNÜŞTÜ

Öğle saatlerinde etkisini artıran kar yağışı kısa sürede tipiye dönüşürken akşam ve gece saatlerinde ise "son vitese" geçeceği ifade ediliyor.

Meteoroloji İstanbul için saat verdi! İmamoğlu'ndan uyarı gecikmedi

İMAMOĞLU'NDAN ART ARDA UYARILAR

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, karlı bir hafta sonuna hazırlanan İstanbulluları kış şartlarıyla mücadele konusunda AKOM'dan bilgilendirdi. Vatandaşların maksimum düzeyde gösterdiği iş birliği ve tüm kamu kurumlarının çalışmaları sayesinde İstanbul genelinde kapalı yol bulunmadığı bilgisini paylaşan İmamoğlu, "Cumartesi gecesi, yani bugünü yarına bağlayan gece, en sert soğuğun olduğu gece olarak tahmin edilmekte. Dolayısıyla buzlanma, aynı zamanda yarın sabah itibariyle de yoğun kar yağışı tahmin edilmekte. Bu kapsamda lütfen tedbirli olarak yola çıkmanızı ve mümkün olduğu kadar da çıkmamanızı, toplu taşıma araçlarınızı kullanmanızı tavsiye ediyoruz" dedi.

Meteoroloji İstanbul için saat verdi! İmamoğlu'ndan uyarı gecikmedi

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, karlı bir hafta sonuna hazırlanan İstanbulluları kış şartlarıyla mücadele konusunda sabah saatlerinde AKOM'dan bilgilendirdi. Sözlerine "Vatandaşımıza, şu anda İstanbul'da göstermiş olduğu maksimum düzeyde iş birliği için teşekkür ediyorum" şeklinde başlayan İmamoğlu'nun açıklamaları şöyle oldu; "İnsanlarımızın yoğun bir biçimde araç yerine toplu taşımayı tercih ettiğini görüyoruz. Bu bizim için çok sevindirici. Dün de ifade ettiğim gibi, bu tür anlarda sadece toplumun uymaması halinde ekiplerin, birimlerin buradan talimatlarıyla vereceği birtakım iş ve işlemler, iş birliklerinin etkisi bir yere kadar. Esas olan, vatandaşımızın bizimle beraber ortaya koyacağı iş birliği. Bu kapsamda gerçekten İstanbullularla çok senkronize, birbirimizi destekleyen, bu tür anlarda en üst seviyede verimliliği gözeten bir anlayışla süreçleri yönettik. Bundan dolayı tekrar mutluluğumu belirtmek isterim. Vatandaşlarımızın iş birliği seviyesi, en iyi açıkçası İstanbul'un trafik yoğunluğundan gözüküyor. Bugün yüzde 20'ler seviyesinde bir cuma sabahını yaşıyoruz. Yoğun bir biçimde arkadaşlarımız, etkili bir şekilde şu anda sahada çalışmalarını sürdürüyorlar.

Meteoroloji İstanbul için saat verdi! İmamoğlu'ndan uyarı gecikmedi

"VATANDAŞLARIMIZ TEDBİRİ VE TEMKİNLİ OLMAYI BIRAKMAMALI"

Dün bahsettiğimiz gibi, aslında çok etkili bir cuma ve cumartesi ekseni tariflemiştik. Burada, özellikle cuma günü sabah erken saatlerde başlayacağını düşündüğümüz kar, sadece biraz daha erken İstanbul'la buluştu. Şu anda daha durağan bir zaman dilimi yaşanıyor. Ama burada bulunan meteorolojideki uzman arkadaşlarımız, özellikle kar yağışıyla ilgili, öğlen civarı ve daha sonrasında yine cumartesi öğlene kadar -ki biz özellikle cuma ve cumartesinin etkili takvim olarak öngörüldüğünü ifade etmiştik- bu şekilde tahminler devam etmekte. Dolayısıyla tedbiri ve temkinli olmayı vatandaşlarımızın bırakmamasını arzu ediyoruz. Bu kapsamda biz de tedbirlerimizi arttırdık. 11 bin 916 olan personel sayımızı, 13 bin 115'e çıkarttık. Yine araç ve iş makinelerimizi de 3 bin 375 araçtan, 3 bin 582'ye çıkarttık. Vinç ve kurtarıcı sayımız 53 şeklinde devam ediyoruz.

Meteoroloji İstanbul için saat verdi! İmamoğlu'ndan uyarı gecikmedi

"METROBÜS SEFERLERİNDE ARTIŞ SAĞLADIK"

Bu arada, özellikle dün itibariyle almış olduğumuz kararlarla birlikte kar küreme, tuzlama ve müdahale çalışmaları devam ettiği gibi, yanı sıra İstanbul'umuzda farklı hizmetlerimizi de epeyce güçlendirdiğimizi ifade edebilirim. Evsizlere kış hizmeti devam ediyor. Dün 493 olan, tesislerimizde ve anlaşmalı otellerimizde misafir ettiğimiz insan sayısı, 662'ye çıktı. Sokak hayvanlarına desteğimiz 3 tona çıktı. Bu arada, artabilecek mağduriyete dönük de özellikle sokak hayvanlarında, olası birtakım gözlemlerde vatandaşlarımız, noktayı belirtmek kaydıyla, Alo 153'ü aradıklarında, arkadaşlarımız, hızlıca, en geç yarım saat içerisinde alanlara ulaşacak şekilde donanımlı halde çalışmalarını sürdürüyorlar. Yine kumanya dağıtımımız 13 noktada gerçekleşti. 12 bin 500 adet kumanya ve diğer ihtiyaçlarına vatandaşlarımızın çay, çorba gibi ihtiyaçlarına katkı sundular. Mobil tuvalet hizmetlerimiz hizmet sundu. Özellikle toplu taşımada da yüzde 6 oranında İETT'de, yüzde 4 oranında metrobüste artış sağlayarak, hizmetlerini sürdürdüler; ki daha fazla insanlarımız toplu taşıma tercihlerinde mağduriyet yaşamasınlar diye.

Meteoroloji İstanbul için saat verdi! İmamoğlu'ndan uyarı gecikmedi

"TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI TERCİH EDİLMELİ"

Son olarak şunu söyleyelim. Bugün öğleden sonra yine rüzgarın artışıyla kar yağışının olacağı tahmin edilmekte. Yine cumartesi gecesi, yani bugünü yarına bağlayan gece de en sert soğuğun olduğu gece olarak tahmin edilmekte. Dolayısıyla buzlanma, aynı zamanda yarın sabah itibariyle de yoğun kar yağışı tahmin edilmekte. Bu kapsamda lütfen tedbirli olarak yola çıkmanızı ve mümkün olduğu kadar da çıkmamanızı, toplu taşıma araçlarınızı kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Güzel bir cuma günü olsun."

Meteoroloji İstanbul için saat verdi! İmamoğlu\'ndan uyarı gecikmedi

Ekrem İmamoğlu, Hava Durumu, İmamoğlu, İstanbul, 3-sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Meteoroloji İstanbul için saat verdi! İmamoğlu'ndan uyarı gecikmedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • Semih Aymergen:
    metro yapani değil metroyu bayrak ve balonlarla susleyeni takdir eden, ona itibar eden kitle var nasılsa. adam da zaten bu sürü den cesaret alıyor. itibar zehirlenmesi yaşıyor resmen. g. bakmadan da ülke yonetmeye talip oluyor. kıyamet alameti resmen 664 1578 Yanıtla
  • fkıdkfkf:
    Toplu taşıma araçlarına binmeye korkuyor insanlar freni patlar yanar Can güvenliğimiz yok İstanbul yaşanmaz hale geldi sayenizde 292 1282 Yanıtla
  • salih çelik:
    kendisi toplu taşımayı adam gibi çalıştırsında millet fazlasını istemiyor 320 825 Yanıtla
  • Emre abakay:
    Nerde ak koyunlar varsa yorum yapmış makarna yemekten iyice beyinsiz olmuşsunuz adam çalışsada bahane uretiyorsunuz siz kendi c.baskaniniza bakın milleti soydu millet ac 1021 33 Yanıtla
  • Arzum Baskara:
    Haci bu isleri meteoroloji mudurlukleri yapar. Sen icraate gec artik. Bos isler bunlar 207 597 Yanıtla
  • Selim Kayisi:
    İstanbulun anadolu yakası için konuşuyorum İBB çalışmıştı. Ama Gebze ve sonrası felaketti. Kuzey marmara kilitmiş. İBB şimdilik sınavı geçmiş görünüyor. Troller de kudurmadığına göre... 54 42 Yanıtla
  • h kılıç:
    en azından kendi işiyle açıklama yapmış oda bişey 43 17 Yanıtla
  • Mehmet Yavuz:
    Ya adamı bırakın tatil yapması lazım. 34 23 Yanıtla
  • Zafer Budak:
    Rahmetinden dolayı Rabbime sonsuz şükürler olsun. 45 2 Yanıtla
  • Mehmet Yavuz:
    16 milyon için canla başla çalışıyoruz :)) 18 18 Yanıtla
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