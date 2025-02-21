Meteoroloji İstanbul için saat verdi! İmamoğlu\'ndan uyarı gecikmedi

Yaşam

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un günlerdir devam eden uyarıları sonrası İstanbul'da dün gece etkisini artıran kar yağışı megakenti beyaz örtüyle kapladı.

KAR YAĞIŞI TİPİYE DÖNÜŞTÜ

Öğle saatlerinde etkisini artıran kar yağışı kısa sürede tipiye dönüşürken akşam ve gece saatlerinde ise "son vitese" geçeceği ifade ediliyor.

İMAMOĞLU'NDAN ART ARDA UYARILAR

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, karlı bir hafta sonuna hazırlanan İstanbulluları kış şartlarıyla mücadele konusunda AKOM'dan bilgilendirdi. Vatandaşların maksimum düzeyde gösterdiği iş birliği ve tüm kamu kurumlarının çalışmaları sayesinde İstanbul genelinde kapalı yol bulunmadığı bilgisini paylaşan İmamoğlu, "Cumartesi gecesi, yani bugünü yarına bağlayan gece, en sert soğuğun olduğu gece olarak tahmin edilmekte. Dolayısıyla buzlanma, aynı zamanda yarın sabah itibariyle de yoğun kar yağışı tahmin edilmekte. Bu kapsamda lütfen tedbirli olarak yola çıkmanızı ve mümkün olduğu kadar da çıkmamanızı, toplu taşıma araçlarınızı kullanmanızı tavsiye ediyoruz" dedi.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, karlı bir hafta sonuna hazırlanan İstanbulluları kış şartlarıyla mücadele konusunda sabah saatlerinde AKOM'dan bilgilendirdi. Sözlerine "Vatandaşımıza, şu anda İstanbul'da göstermiş olduğu maksimum düzeyde iş birliği için teşekkür ediyorum" şeklinde başlayan İmamoğlu'nun açıklamaları şöyle oldu; "İnsanlarımızın yoğun bir biçimde araç yerine toplu taşımayı tercih ettiğini görüyoruz. Bu bizim için çok sevindirici. Dün de ifade ettiğim gibi, bu tür anlarda sadece toplumun uymaması halinde ekiplerin, birimlerin buradan talimatlarıyla vereceği birtakım iş ve işlemler, iş birliklerinin etkisi bir yere kadar. Esas olan, vatandaşımızın bizimle beraber ortaya koyacağı iş birliği. Bu kapsamda gerçekten İstanbullularla çok senkronize, birbirimizi destekleyen, bu tür anlarda en üst seviyede verimliliği gözeten bir anlayışla süreçleri yönettik. Bundan dolayı tekrar mutluluğumu belirtmek isterim. Vatandaşlarımızın iş birliği seviyesi, en iyi açıkçası İstanbul'un trafik yoğunluğundan gözüküyor. Bugün yüzde 20'ler seviyesinde bir cuma sabahını yaşıyoruz. Yoğun bir biçimde arkadaşlarımız, etkili bir şekilde şu anda sahada çalışmalarını sürdürüyorlar.

"VATANDAŞLARIMIZ TEDBİRİ VE TEMKİNLİ OLMAYI BIRAKMAMALI"

Dün bahsettiğimiz gibi, aslında çok etkili bir cuma ve cumartesi ekseni tariflemiştik. Burada, özellikle cuma günü sabah erken saatlerde başlayacağını düşündüğümüz kar, sadece biraz daha erken İstanbul'la buluştu. Şu anda daha durağan bir zaman dilimi yaşanıyor. Ama burada bulunan meteorolojideki uzman arkadaşlarımız, özellikle kar yağışıyla ilgili, öğlen civarı ve daha sonrasında yine cumartesi öğlene kadar -ki biz özellikle cuma ve cumartesinin etkili takvim olarak öngörüldüğünü ifade etmiştik- bu şekilde tahminler devam etmekte. Dolayısıyla tedbiri ve temkinli olmayı vatandaşlarımızın bırakmamasını arzu ediyoruz. Bu kapsamda biz de tedbirlerimizi arttırdık. 11 bin 916 olan personel sayımızı, 13 bin 115'e çıkarttık. Yine araç ve iş makinelerimizi de 3 bin 375 araçtan, 3 bin 582'ye çıkarttık. Vinç ve kurtarıcı sayımız 53 şeklinde devam ediyoruz.

"METROBÜS SEFERLERİNDE ARTIŞ SAĞLADIK"

Bu arada, özellikle dün itibariyle almış olduğumuz kararlarla birlikte kar küreme, tuzlama ve müdahale çalışmaları devam ettiği gibi, yanı sıra İstanbul'umuzda farklı hizmetlerimizi de epeyce güçlendirdiğimizi ifade edebilirim. Evsizlere kış hizmeti devam ediyor. Dün 493 olan, tesislerimizde ve anlaşmalı otellerimizde misafir ettiğimiz insan sayısı, 662'ye çıktı. Sokak hayvanlarına desteğimiz 3 tona çıktı. Bu arada, artabilecek mağduriyete dönük de özellikle sokak hayvanlarında, olası birtakım gözlemlerde vatandaşlarımız, noktayı belirtmek kaydıyla, Alo 153'ü aradıklarında, arkadaşlarımız, hızlıca, en geç yarım saat içerisinde alanlara ulaşacak şekilde donanımlı halde çalışmalarını sürdürüyorlar. Yine kumanya dağıtımımız 13 noktada gerçekleşti. 12 bin 500 adet kumanya ve diğer ihtiyaçlarına vatandaşlarımızın çay, çorba gibi ihtiyaçlarına katkı sundular. Mobil tuvalet hizmetlerimiz hizmet sundu. Özellikle toplu taşımada da yüzde 6 oranında İETT'de, yüzde 4 oranında metrobüste artış sağlayarak, hizmetlerini sürdürdüler; ki daha fazla insanlarımız toplu taşıma tercihlerinde mağduriyet yaşamasınlar diye.

"TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI TERCİH EDİLMELİ"

Son olarak şunu söyleyelim. Bugün öğleden sonra yine rüzgarın artışıyla kar yağışının olacağı tahmin edilmekte. Yine cumartesi gecesi, yani bugünü yarına bağlayan gece de en sert soğuğun olduğu gece olarak tahmin edilmekte. Dolayısıyla buzlanma, aynı zamanda yarın sabah itibariyle de yoğun kar yağışı tahmin edilmekte. Bu kapsamda lütfen tedbirli olarak yola çıkmanızı ve mümkün olduğu kadar da çıkmamanızı, toplu taşıma araçlarınızı kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Güzel bir cuma günü olsun."