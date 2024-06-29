Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara'ya uyarı, 6 kent için de sarı kodlu alarm - Son Dakika
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Yaşam

Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara'ya uyarı, 6 kent için de sarı kodlu alarm

Meteoroloji\'den İstanbul ve Ankara\'ya uyarı, 6 kent için de sarı kodlu alarm

Bugün için İstanbul ve Ankara'yı saat vererek sağanak konusunda uyaran Meteoroloji; Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, İzmir ve Manisa'ya ise sarı kodlu alarm verdi.

29.06.2024 09:13
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Haziran ayının son günlerinde hafta sonu planı yapanlar "29-30 Haziran hava durumu nasıl olacak" sorusunun cevabını merak ederken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) açıklama geldi.

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyrettiği birçok kentte gün içerisinde fırtına etkili olacak. İstanbul ve Ankara dahil bazı kentlerde sağanak beklenirken, oluşacak fırtına nedeniyle 6 kentte sarı kodlu uyarı verildi.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Kırklareli ve İstanbul'un Karadeniz kıyıları, Denizli, Afyonkarahisar, Eskişehir ve Ankara'nın güney kesimleri, Sinop, Samsun, Erzurum, Kars, Iğdır ve Ağrı çevreleri ile Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji, İstanbul ve Ankara'yı uyardı; 6 kente sarı kodlu alarm verdi

Hava sıcaklıkları güney ve batı kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli (50-80 km/saat) esecek.

Meteoroloji, İstanbul ve Ankara'yı uyardı; 6 kente sarı kodlu alarm verdi

6 KENTE SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege ve Marmara'da bulunan 6 kenti beklenen kuvvetli fırtına nedeniyle sarı kod ile uyardı. Uyarı alan iller şöyle: Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, İzmir ve Manisa.

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Son Dakika Yaşam Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara'ya uyarı, 6 kent için de sarı kodlu alarm - Son Dakika

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