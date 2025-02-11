Meteoroloji saat verdi: İstanbul'da asıl kar yağışı 18.00'de başlayacak - Son Dakika
Üye Girişi
Yaşam

Meteoroloji saat verdi: İstanbul'da asıl kar yağışı 18.00'de başlayacak

Geniş Video İzle

İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle 9 ilçede okullar tatil edilirken gözler, kent genelinde okulların tatil olup olmayacağına ve İstanbul Valiliği'ne çevrildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'un kuzeybatısında bu akşam saat 18.00'den itibaren kuvvetli kar yağışı beklendiğini duyurdu.

11.02.2025 15:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un günlerdir devam eden uyarıları sonrası İstanbul'da kar yağışı dün geceden itibaren etkisini göstermeye başladı.

METEOROLOJİ SAAT VERDİ

İstanbul'da 9 ilçede okullar tatil edilirken Meteoroloji Genel Müdürlüğü şehrin kuzeybatısında saat 18.00 itibarıyla yağışların çok daha yoğun şekilde gerçekleşeceğini kaydetti.

Meteoroloji saat verdi: İstanbul'da asıl kar yağışı 18.00'de başlayacak

9 İLÇEDE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Sabah saatlerinde lapa lapa yağan kar çok sayıda yolu ulaşıma kapatırken, yaşanan gelişmelerin ardından İstanbul'da Küçükçekmece, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Sultangazi, Beykoz, Başakşehir, Avcılar, Esenyurt ve Arnavutköy ilçelerinde okullar tatil edildi.

Meteoroloji saat verdi: İstanbul'da asıl kar yağışı 18.00'de başlayacak

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Art arda gelen tatil haberleri sonrası İstanbullular şehir genelinde eğitime ara verilip verilmeyeceğini merak ederken Valilik'ten beklenen açıklama geldi.

Meteoroloji saat verdi: İstanbul'da asıl kar yağışı 18.00'de başlayacak

"ŞEHİR GENELİNDE EĞİTİME ARA VERİLMESİ SÖZ KONUSU DEĞİL"

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı; "İstanbul'un kuzey ilçelerinde etkili olan kar yağışı, şehrin güneyinde ve merkez ilçelerinde etkili olmamaktadır. Bu nedenle şehir genelinde eğitime ara verilmesi söz konusu değildir.

Meteoroloji saat verdi: İstanbul'da asıl kar yağışı 18.00'de başlayacak

Kar yağışının etkili olduğu ilçelerimizdeki okullarda eğitime ara verilmesine ilişkin, İlçe Umumu Hıfsa Kurulları yetkilendirilmiştir. Bu kapsamda Küçükçekmece, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Sultangazi, Beykoz, Başakşehir, Avcılar, Esenyurt ve Arnavutköy ilçelerimizde İlçe Umumu Hıfsa Kurulu kararıyla eğitime bir gün süreyle (11.02.2025 Salı Günü) ara verilmiştir."

Meteoroloji saat verdi: İstanbul'da asıl kar yağışı 18.00'de başlayacak

SİBİRYA SOĞUKLARI İSTANBUL'U ETKİSİ ALTINA ALACAK

Meteoroloji uzmanlarına göre, İstanbul Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisi altına giriyor. Kar yağışının ardından hava sıcaklıklarının 3 ila 6°C arasında değişmesi ve gece saatlerinde don ile buzlanma riskinin artması bekleniyor.

Meteoroloji saat verdi: İstanbul'da asıl kar yağışı 18.00'de başlayacak

Buzlanma Erken Uyarı Sistemi (BEUS) verilerine göre, hava sıcaklıklarının Şubat ayı ortalamasının 3 ila 6°C altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji saat verdi: İstanbul'da asıl kar yağışı 18.00'de başlayacak

METEOROLOJİ SAAT VERDİ: BU KEZ ÇOK KUVVETLİ GELİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'daki kar yağışı için yeni bir uyarıda bulundu. İstanbul'un kuzeybatısı için yayımlanan uyarıda, bu akşam saat 18.00'den yarın akşam saat 18.00'e kadar yerel olarak kuvvetli kar yağışı görüleceği ifade edildi. Açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün akşam saatlerinden itibaren İstanbul'un kuzeybatısı, Tekirdağ'ın kuzeydoğusu ile Kırklareli'nin doğusunda yerel olarak kuvvetli (5-10 cm, yükseklerinde 15 cm) kar yağışı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı" denildi.

Meteoroloji saat verdi: İstanbul'da asıl kar yağışı 18.00'de başlayacak

MESAİ ÇIKIŞI TRAFİK YOĞUNLUĞU BEKLENİYOR

Megakenti esir alan kar yağışı sonrası kent genelinde trafik yoğunluğu bekleniyor. Sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı sonrası yoğunluk İBB verilerine göre yüzde 71'i görmüştü.

Meteoroloji saat verdi: İstanbul'da asıl kar yağışı 18.00'de başlayacak

SABİHA GÖKÇEN'DE UÇUŞLAR İPTAL EDİLDİ

Yağış nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bugün yapılması planlanan uçuşların yüzde 5'i iptal edildi. Ayrıca, yarın yapılması beklenen uçuşların da yüzde 10'unun iptal edileceği açıklandı.

Meteoroloji saat verdi: İstanbul\'da asıl kar yağışı 18.00\'de başlayacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Hava Durumu, İstanbul, Eğitim, Tatil, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Meteoroloji saat verdi: İstanbul'da asıl kar yağışı 18.00'de başlayacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:45 Bakanlık listeyi yeniledi İşte sucuğa at ve eşek eti karıştıran firmalar Bakanlık listeyi yeniledi! İşte sucuğa at ve eşek eti karıştıran firmalar
15:42 Bayram öncesi milyonlarca emekliye müjde Bayram öncesi milyonlarca emekliye müjde
15:39 Meteoroloji saat verdi: İstanbul’da asıl kar yağışı 18.00’de başlayacak Meteoroloji saat verdi: İstanbul'da asıl kar yağışı 18.00'de başlayacak
14:50 İmamoğlu’nun beklediği an CHP lideri Özel’in sözleri parti grubunu ayağa kaldırdı İmamoğlu'nun beklediği an! CHP lideri Özel'in sözleri parti grubunu ayağa kaldırdı
14:02 Anneleri tarafından öldürülen çocukların babası: Hastaneye götürecektik, yetişemedik Anneleri tarafından öldürülen çocukların babası: Hastaneye götürecektik, yetişemedik
23:06 Mourinho’dan Türk futbolu için olay yaratacak sözler Mourinho'dan Türk futbolu için olay yaratacak sözler
22:52 Alperen Şengün’den bomba Fenerbahçe itirafı Alperen Şengün'den bomba Fenerbahçe itirafı
22:24 Adıyaman’da köylüler, beton santraline karşı eylem düzenledi Adıyaman'da köylüler, beton santraline karşı eylem düzenledi
22:19 Kadıköy sahilinde bulunan ceset, kayıp kardeşlerden Velat Can’a ait çıktı Kadıköy sahilinde bulunan ceset, kayıp kardeşlerden Velat Can'a ait çıktı
22:18 Trabzonspor, Eyüpspor’u sahasında 1-0 yendi Trabzonspor, Eyüpspor'u sahasında 1-0 yendi
22:16 Görevden alınan özel yetkili savcı Trump’ı dava etti Görevden alınan özel yetkili savcı Trump'ı dava etti
21:55 Görüşmeler başladı: Beşiktaş’tan sürpriz bir transfer hamlesi daha Görüşmeler başladı: Beşiktaş'tan sürpriz bir transfer hamlesi daha
21:13 UEFA’dan Halil Umut Meler’e görev UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2025 17:34:01. #1.11#
SON DAKİKA: Meteoroloji saat verdi: İstanbul'da asıl kar yağışı 18.00'de başlayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.