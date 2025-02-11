Meteoroloji saat verdi: İstanbul\'da asıl kar yağışı 18.00\'de başlayacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un günlerdir devam eden uyarıları sonrası İstanbul'da kar yağışı dün geceden itibaren etkisini göstermeye başladı.
İstanbul'da 9 ilçede okullar tatil edilirken Meteoroloji Genel Müdürlüğü şehrin kuzeybatısında saat 18.00 itibarıyla yağışların çok daha yoğun şekilde gerçekleşeceğini kaydetti.
Sabah saatlerinde lapa lapa yağan kar çok sayıda yolu ulaşıma kapatırken, yaşanan gelişmelerin ardından İstanbul'da Küçükçekmece, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Sultangazi, Beykoz, Başakşehir, Avcılar, Esenyurt ve Arnavutköy ilçelerinde okullar tatil edildi.
Art arda gelen tatil haberleri sonrası İstanbullular şehir genelinde eğitime ara verilip verilmeyeceğini merak ederken Valilik'ten beklenen açıklama geldi.
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı; "İstanbul'un kuzey ilçelerinde etkili olan kar yağışı, şehrin güneyinde ve merkez ilçelerinde etkili olmamaktadır. Bu nedenle şehir genelinde eğitime ara verilmesi söz konusu değildir.
Kar yağışının etkili olduğu ilçelerimizdeki okullarda eğitime ara verilmesine ilişkin, İlçe Umumu Hıfsa Kurulları yetkilendirilmiştir. Bu kapsamda Küçükçekmece, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Sultangazi, Beykoz, Başakşehir, Avcılar, Esenyurt ve Arnavutköy ilçelerimizde İlçe Umumu Hıfsa Kurulu kararıyla eğitime bir gün süreyle (11.02.2025 Salı Günü) ara verilmiştir."
Meteoroloji uzmanlarına göre, İstanbul Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisi altına giriyor. Kar yağışının ardından hava sıcaklıklarının 3 ila 6°C arasında değişmesi ve gece saatlerinde don ile buzlanma riskinin artması bekleniyor.
Buzlanma Erken Uyarı Sistemi (BEUS) verilerine göre, hava sıcaklıklarının Şubat ayı ortalamasının 3 ila 6°C altında seyredeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'daki kar yağışı için yeni bir uyarıda bulundu. İstanbul'un kuzeybatısı için yayımlanan uyarıda, bu akşam saat 18.00'den yarın akşam saat 18.00'e kadar yerel olarak kuvvetli kar yağışı görüleceği ifade edildi. Açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün akşam saatlerinden itibaren İstanbul'un kuzeybatısı, Tekirdağ'ın kuzeydoğusu ile Kırklareli'nin doğusunda yerel olarak kuvvetli (5-10 cm, yükseklerinde 15 cm) kar yağışı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı" denildi.
Megakenti esir alan kar yağışı sonrası kent genelinde trafik yoğunluğu bekleniyor. Sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı sonrası yoğunluk İBB verilerine göre yüzde 71'i görmüştü.
Yağış nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bugün yapılması planlanan uçuşların yüzde 5'i iptal edildi. Ayrıca, yarın yapılması beklenen uçuşların da yüzde 10'unun iptal edileceği açıklandı.
Son Dakika › Yaşam › Meteoroloji saat verdi: İstanbul'da asıl kar yağışı 18.00'de başlayacak - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?