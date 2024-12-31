Meteoroloji son tahminleri açıkladı! Yılbaşında kar yağacak mı?

Yaşam

Yılbaşı yaklaşırken Türkiye genelinde hava durumunda değişiklikler bekleniyor. Aralık ayında yurt genelinde etkili olan sağanak yağışlar yılın son günü sona eriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM tarafından yapılan son tahminler, çoğunlukla yağışsız bir yılbaşı ve mevsim normallerinin üzerinde hava sıcaklıklarına işaret ediyor.

YILIN SON GÜNÜ İSTANBUL'DA GÜNEŞLİ HAVA

AKOM'un tahminlerine göre, 31 Aralık'tan itibaren İstanbul'da çoğunlukla güneşli bir gökyüzü hakim olacak. Sıcaklıklar cuma gününe kadar artarak 14 derece civarına yükselecek.

GÖZ GÖZÜ GÖRMEYECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre ise, 7 bölgede pus ve yer yer sis bekleniyor. Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

BUZLANMA VE ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT

Meteoroloji, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile buzlanma, don ve ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde vatandaşları uyardı.

HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu

ANKARA °C, 7°C Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu

ÇANAKKALE °C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP °C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 10°C Çok bulutlu

ERZURUM °C, -4°C Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 10°C Parçalı ve çok bulutlu