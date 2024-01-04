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İstanbul'a kar geliyor! Meteoroloji tarih verdi - Son Dakika
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İstanbul'a kar geliyor! Meteoroloji tarih verdi

Meteoroloji'nin haftalık hava durumu raporuna göre çarşamba günü İstanbul ve yurt genelinde kar yağışının etkili olması bekleniyor.

04.01.2024 - 09:09,  Güncelleme: 09:40
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 4 - 10 Ocak 2024 tarihleri için yayınladığı hava durumu raporuna göre, mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları salıdan itibaren azalacak. Çarşamba günü ise İstanbul dahil birçok yere kar yağacak.

ÇARŞAMBA GÜNÜ KAR YAĞIŞI BAŞLAYACAK

Meteoroloji'nin 7 günlük hava tahmin raporuna göre mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının salı gününden itibaren kuzeybatı kesimlerinden başlayarak kuzey, iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor. Önümüzdeki hafta çarşamba günü İstanbul ve yurt genelinde kar yağışının etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji tarih verdi! İstanbul'da kar yağışı etkili olacak

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kayseri çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Sivas'ın yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Hatay'ın batı ilçeleri, Osmaniye çevreleri, Kahramanmaraş'ın Andırın ve Türkoğlu ilçeleri ile zamanla Diyarbakır'ın doğusu, Batman, Siirt, Mardin ve Şırnak çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

İstanbul\'a kar geliyor! Meteoroloji tarih verdi
YORUMLAR (4)
  • Serkan Basar: lokal kar geçişleri olacak sadece bir gün oda ara ara hafif serpinti şeklinde çok beklentiniz olmasın :) Yanıtla 46 7
  • Serkan Basar: Uluslar arası metooroloji ajansı verileri aslanım :)ama okuyanla okumayan araştıranla araştırmayan bir olmuyor sende haklısın :) 12 2
  • Bekir tatmaz: Etkili olucakmiş bu küresel ısınmada kar felan yağmaz dingiiller Yanıtla 4 8
  • serkan akın: SERKAN VAHİMİ GELDİ ASLANIM Yanıtla 4 8

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