Meteoroloji tarih vererek uyardı! Yağmur bu kez fena geliyor - Son Dakika
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Yaşam

Meteoroloji tarih vererek uyardı! Yağmur bu kez fena geliyor

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5-6 Ekim tahminlerini il il açıkladı. İstanbul ve Marmara Bölgesi için önemli bir uyarıda bulunuldu. 5 Ekim 2024 tahminlerine göre yurt genelinde sağanak beklenmiyor ancak 7 Ekim Pazartesi günü ise Marmara'da etkili olması beklenen sağanak ile birlikte İstanbul'da sıcaklık 23 dereceye kadar düşecek.

05.10.2024 08:06
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5 Ekim 2024 tahminlerine göre yurt genelinde sağanak beklenmiyor ancak Meteoroloji gün verip, İstanbul dahil birçok kenti uyardı.

HAFTA SONU HAVA GÜZEL

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; bugün ülke genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı ülke genelinde 1-3 derece artacak, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

PAZARTESİNE DİKKAT

Hafta sonu mevsim normallerinde ve açık seyredecek olan hava sıcaklıklar Pazartesi günü düşüşe geçecek. Marmara'da etkili olması beklenen sağanak ile birlikte İstanbul'da sıcaklık 23 dereceye kadar düşecek. Yağmur Marmara, Ege'nin kuzeyi ve Batı Karadeniz'de görülecek.

Meteoroloji tarih vererek uyardı! Yağmur bu kez fena geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi, İstanbul, Marmara, 6 Ekim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Meteoroloji tarih vererek uyardı! Yağmur bu kez fena geliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Can Tancan:
    Neden genellikle hava durumu haberlerini böyle korku filmi havasında paylaşıyorlar. Fena, kötü vb. Gibi 5 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

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