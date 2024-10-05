Meteoroloji tarih vererek uyardı! Yağmur bu kez fena geliyor

Yaşam

5 Ekim 2024 tahminlerine göre yurt genelinde sağanak beklenmiyor ancak Meteoroloji gün verip, İstanbul dahil birçok kenti uyardı.

HAFTA SONU HAVA GÜZEL

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; bugün ülke genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı ülke genelinde 1-3 derece artacak, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

PAZARTESİNE DİKKAT

Hafta sonu mevsim normallerinde ve açık seyredecek olan hava sıcaklıklar Pazartesi günü düşüşe geçecek. Marmara'da etkili olması beklenen sağanak ile birlikte İstanbul'da sıcaklık 23 dereceye kadar düşecek. Yağmur Marmara, Ege'nin kuzeyi ve Batı Karadeniz'de görülecek.