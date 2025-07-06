Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar 5 derece artacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar 5 derece artacak

06.07.2025 09:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre yurt genelinde sıcaklıklar 2 ila 5 derece artacak. Rüzgar hafifleyecek, termometreler 40 dereceleri görecek. Ayrıca, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerine ise kuvvetli sağanak ile gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 6 Temmuz Pazar günü için hava durumu raporunu paylaştı. Tahminlere göre yurt genelinde yeni hafta çok sıcak geçecek.

Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar 5 derece artacak
6 Temmuz Pazar hava durumu

YENİ HAFTA ÇOK SICAK OLACAK

Bugün tüm yurtta 2 ila 5 derece artacağı tahmin edilen hava sıcaklıkları yeni haftada daha da artacak. Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da hava sıcaklıkları 35 dereceyi aşacak. Rüzgar hafifleyecek, termometreler 40'ları gösterecek.

Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar 5 derece artacak
7 Temmuz Pazartesi hava durumu

ERZURUM, KARS VE ARDAHAN'A KUVVETLİ YAĞIŞ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Kars, Ardahan, Artvin çevreleri ile Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri, Erzurum, Ağrı, Van ve Hakkari'nin doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Erzurum'un doğusu, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar 5 derece artacak
8 Temmuz Salı hava durumu


HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının tüm yurtta 2 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar 5 derece artacak
9 Temmuz Çarşamba hava durumu

KUVVETLİ YAĞIŞ VE RÜZGAR UYARISI

Meteoroloji'den yapılan uyarılarda, "Yağışların Erzurum'un doğusu, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Rüzgarın Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerine yer verildi.

Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar 5 derece artacak
10 Temmuz Perşembe hava durumu

İL İL HAVA DURUMU (6 TEMMUZ)

İSTANBUL °C, 32°C Az bulutlu ve açık

ANKARA °C, 33°C Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 35°C Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 34°C Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 40°C Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 40°C Az bulutlu ve açık

EDİRNE °C, 38°C Az bulutlu ve açık

TRABZON °C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 29°C Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 33°C Az bulutlu ve açık

ADANA °C, 37°C Az bulutlu ve açık

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Hava Durumu, Ardahan, Erzurum, Yaşam, Dünya, Kars, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar 5 derece artacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mersin’de iş yerine silahlı saldırı 1 kişi hayatını kaybetti Mersin'de iş yerine silahlı saldırı! 1 kişi hayatını kaybetti
Yalova’da tarım işletmesinde yangın 2 itfaiyeci yaralandı Yalova'da tarım işletmesinde yangın! 2 itfaiyeci yaralandı
ABD’de sel felaketi 24 kişi öldü, 20 çocuk kayıp ABD'de sel felaketi! 24 kişi öldü, 20 çocuk kayıp
Trump, ABD tarihinin en büyük vergi indirimi tasarısını imzaladı Trump, ABD tarihinin en büyük vergi indirimi tasarısını imzaladı
İsrail kabinesinde kavga Netanyahu bağırdı, genelkurmay başkanı resti çekti İsrail kabinesinde kavga! Netanyahu bağırdı, genelkurmay başkanı resti çekti
Baklava kutusundaki rüşvet görüntülerine Özgür Özel’den ilk tepki Hemen talimat verdi Baklava kutusundaki rüşvet görüntülerine Özgür Özel'den ilk tepki! Hemen talimat verdi
CHP’li belediyelere yeni operasyon Zeydan Karalar ve Muhittin Böcek gözaltında CHP'li belediyelere yeni operasyon! Zeydan Karalar ve Muhittin Böcek gözaltında
Reytinglere yenilen ’’Çift Kişilik Oda’’ 8. bölümde final yapıyor Reytinglere yenilen ''Çift Kişilik Oda'' 8. bölümde final yapıyor
Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere gözaltına alındı Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere gözaltına alındı
Bade İşçil tatile toplu taşıma ile gitti Bade İşçil tatile toplu taşıma ile gitti
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de gözaltında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de gözaltında

09:32
Şamil Tayyar önce paylaştı sonra sildi: Yeni sürprizler olabilir, 2 il risk altında
Şamil Tayyar önce paylaştı sonra sildi: Yeni sürprizler olabilir, 2 il risk altında
09:04
Ödemiş’te şaşırtan görüntü Bir tek Ahmet Türk’ün arsası yanmadı
Ödemiş'te şaşırtan görüntü! Bir tek Ahmet Türk'ün arsası yanmadı
08:34
Kontrolden çıkan vinç 23 aracı biçti, binalara zarar verdi
Kontrolden çıkan vinç 23 aracı biçti, binalara zarar verdi
07:41
CHP Grup Başkanvekili Murat Emir sahneden düştü
CHP Grup Başkanvekili Murat Emir sahneden düştü
02:51
Texas’ta ani sel felaketinde can kaybı 50’ye yükseldi
Texas'ta ani sel felaketinde can kaybı 50'ye yükseldi
11:41
Brad Pitt’in Angelina Jolie ile boşanmasının ardından ’en büyük pişmanlığı’ ortaya çıktı
Brad Pitt'in Angelina Jolie ile boşanmasının ardından 'en büyük pişmanlığı' ortaya çıktı
11:40
Ödemiş Belediye Başkanı 2 gün arayla aynı bölgede video çekti: Yanacak yer kalmadı
Ödemiş Belediye Başkanı 2 gün arayla aynı bölgede video çekti: Yanacak yer kalmadı
11:25
Urfa’da heyecanlandıran keşif Bulunan yazıt çözülemiyor
Urfa'da heyecanlandıran keşif! Bulunan yazıt çözülemiyor
10:29
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın gözaltına alındığı anlar
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın gözaltına alındığı anlar
09:56
Yaprak Dökümü’nün efsane köşkü ofise dönüştürüldü
Yaprak Dökümü'nün efsane köşkü ofise dönüştürüldü
09:44
Hintli komutandan Bayraktar SİHA hazımsızlığı Türkiye’yi düşman ilan etti
Hintli komutandan Bayraktar SİHA hazımsızlığı! Türkiye'yi düşman ilan etti
09:34
Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin de gözaltına alındı
Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin de gözaltına alındı
09:31
Kuşçu yumurtadan çıkan yavruyu görünce telefona sarıldı
Kuşçu yumurtadan çıkan yavruyu görünce telefona sarıldı
09:20
Kıvanç Tatlıtuğ, ’Olasılıksız’ dizisiyle ekranlara dönüyor
Kıvanç Tatlıtuğ, 'Olasılıksız' dizisiyle ekranlara dönüyor
08:59
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de gözaltında
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2025 10:05:49. #7.13#
SON DAKİKA: Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar 5 derece artacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.