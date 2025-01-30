Meteoroloji uyardı! Sağanak ve sis geliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yaşam

Meteoroloji uyardı! Sağanak ve sis geliyor

Geniş Video İzle

Meteoroloji'nin son tahminlerine göre, yurdun batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Ege'nin kıyı kesimlerinin se öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı geçecek. Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis beklenirken pazartesi gününden itibaren yağışların tekrar Marmara Bölgesi'ne gelmesi bekleniyor.

30.01.2025 09:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haftalar süren yağışlı hava yerini güneşli bir gökyüzüne bıraktı. İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nde etkisini gösteren sis devam edecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ege'nin kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

Yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Genellikle güneyli yönlerden, yurdun güneydoğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

YAĞIŞLAR PAZARTESİDEN İTİBAREN DÖNÜYOR

AKOM'un tahminlerine göre, İstanbul'da hafta boyunca güneşli bir gökyüzünün hakim olacağı, gün içerisinde sıcaklıkların 8-15 dereceler arasında olması öngörülüyor. Hafta boyunca sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Pazartesi günüyle birlikte güneşli havanın etkisini kaybederek hava sıcaklıklarının düşmesi ve yağışların tekrar bölgemize gelmesi bekleniyor.

SİS VE ÇIĞ UYARISI

Marmara Bölgesi ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer yoğun olmak üzere sis olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 14°C Parçalı bulutlu, puslu, yer yer sisli

ANKARA °C, 13°C Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri puslu, yer yer sisli

İZMİR °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 17°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, batı kıyıları öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 18°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, puslu, yer yer sisli

ADANA °C, 21°C Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 18°C Parçalı, yer yer çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 10°C Parçalı ve az bulutlu, puslu, yer yer sisli

KONYA °C, 13°C Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 10°C Parçalı ve az bulutlu, puslu, yer yer sisli

ZONGULDAK °C, 15°C Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 17°C Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 14°C Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, 0°C Parçalı ve az bulutlu, puslu, yer yer sisli

KARS °C, 3°C Parçalı ve az bulutlu, puslu, yer yer sisli

DİYARBAKIR °C, 13°C Parçalı ve az bulutlu, puslu, yer yer sisli

GAZİANTEP °C, 16°C Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji uyardı! Sağanak ve sis geliyor

Marmara Bölgesi, Hava Durumu, Marmara, Gündem, Yaşam, Ege, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Meteoroloji uyardı! Sağanak ve sis geliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:54 İstanbul Valisi: Ruhsatsız oteller kapatılacak İstanbul Valisi: Ruhsatsız oteller kapatılacak
17:52 Atama kurasına AK Partili Özlem Zengin’in sözleri damga vurdu Atama kurasına AK Partili Özlem Zengin'in sözleri damga vurdu
15:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, Hamas 5 Taylandlı rehineyi serbest bıraktı Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, Hamas 5 Taylandlı rehineyi serbest bıraktı
15:33 ABD’deki uçak kazasında kurtulan olmadı ABD'deki uçak kazasında kurtulan olmadı
15:15 Faturalarda yeni dönemin ayrıntıları belli oldu Faturalarda yeni dönemin ayrıntıları belli oldu
01:15 Bilirkişi soruşturmasında Suat Toktaş tutuklandı, Barış Pehlivan ve Kürşat Oğuz serbest bırakıldı Bilirkişi soruşturmasında Suat Toktaş tutuklandı, Barış Pehlivan ve Kürşat Oğuz serbest bırakıldı
00:54 Tüm kurallar değişti Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor Tüm kurallar değişti! Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor
00:25 Silahlı çatışmanın ortasında kalan tekerlekli sandalyeli esnaf hayatını kaybetti Silahlı çatışmanın ortasında kalan tekerlekli sandalyeli esnaf hayatını kaybetti
00:20 ABD’de eski senatör Bob Menendez’e 11 yıl hapis cezası ABD'de eski senatör Bob Menendez'e 11 yıl hapis cezası
00:14 Gemlik’te kötü koku yayan gemi kıyıdan uzaklaştırıldı Gemlik'te kötü koku yayan gemi kıyıdan uzaklaştırıldı
23:48 İsrail’de büyük güven krizi: Halk Netanyahu’nun üstünü çizdi İsrail'de büyük güven krizi: Halk Netanyahu'nun üstünü çizdi
23:30 Trump’ın imzaladığı ilk yasa yürürlüğe girdi: Guantanamo’da 30 bin kişilik kaçak göçmen tesisi Trump'ın imzaladığı ilk yasa yürürlüğe girdi: Guantanamo'da 30 bin kişilik kaçak göçmen tesisi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2025 18:49:33. #1.13#
SON DAKİKA: Meteoroloji uyardı! Sağanak ve sis geliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.