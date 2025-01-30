Meteoroloji uyardı! Sağanak ve sis geliyor

Haftalar süren yağışlı hava yerini güneşli bir gökyüzüne bıraktı. İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nde etkisini gösteren sis devam edecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ege'nin kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Genellikle güneyli yönlerden, yurdun güneydoğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
AKOM'un tahminlerine göre, İstanbul'da hafta boyunca güneşli bir gökyüzünün hakim olacağı, gün içerisinde sıcaklıkların 8-15 dereceler arasında olması öngörülüyor. Hafta boyunca sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Pazartesi günüyle birlikte güneşli havanın etkisini kaybederek hava sıcaklıklarının düşmesi ve yağışların tekrar bölgemize gelmesi bekleniyor.
Marmara Bölgesi ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer yoğun olmak üzere sis olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
İSTANBUL °C, 14°C Parçalı bulutlu, puslu, yer yer sisli
ANKARA °C, 13°C Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri puslu, yer yer sisli
İZMİR °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
ÇANAKKALE °C, 17°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, batı kıyıları öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı
EDİRNE °C, 18°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, puslu, yer yer sisli
ADANA °C, 21°C Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 18°C Parçalı, yer yer çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 10°C Parçalı ve az bulutlu, puslu, yer yer sisli
KONYA °C, 13°C Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 10°C Parçalı ve az bulutlu, puslu, yer yer sisli
ZONGULDAK °C, 15°C Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 17°C Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 14°C Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM °C, 0°C Parçalı ve az bulutlu, puslu, yer yer sisli
KARS °C, 3°C Parçalı ve az bulutlu, puslu, yer yer sisli
DİYARBAKIR °C, 13°C Parçalı ve az bulutlu, puslu, yer yer sisli
GAZİANTEP °C, 16°C Parçalı ve az bulutlu
Son Dakika › Yaşam › Meteoroloji uyardı! Sağanak ve sis geliyor - Son Dakika
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