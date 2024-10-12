Sağanak ve fırtına dakikalar içinde etkili oldu, çatılar uçtu, minareler devrildi - Son Dakika
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Yaşam

Sağanak ve fırtına dakikalar içinde etkili oldu, çatılar uçtu, minareler devrildi

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Sağanak, fırtına, dolu... Meteorolojinin öncesinde uyardığı Çanakkale ve Bursa'da etkili olan sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Çanakkale'nin bir köyünde yıldırım düşen cami minaresi yıkılırken, Bursa'da ise yaklaşık yarım saat süren sağanak ve dolu, cadde ve sokakları göle çevirdi.

12.10.2024 20:40
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Çanakkale ve Bursa'da etkili olan sağanak yağmur ve fırtına nedeniyle cadde ve sokaklar suyla doldu. Sürücülerin ilerleyemediği Çanakkale'de kuvvetli rüzgar nedeniyle bir restoranda tentesi ve yıldırım düşen caminin minaresi yıkıldı. Bursa'da ise bir evin çatısı uçtu.

Meteoroloji uyarmıştı: Dakikalar içinde birçok ilde etkili oldu

CADDE VE SOKAKLAR SUYLA DOLDU

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde saat 16.00 sırlarında sağanak yağış, dolu ve fırtına etkili oldu. Aniden bastıran yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle kentte bazı cadde ve sokaklar suyla doldu. Sürücüler yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Öte yandan kuvvetli rüzgar nedeniyle bir restoranın kafeteryasına ait tente yıkıldı.

Meteoroloji uyarmıştı: Dakikalar içinde birçok ilde etkili oldu

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Meteoroloji radarından alınan veriler ve yapılan son değerlendirmelere göre önümüzdeki 2 saatlik periyotta, Lapseki ve Biga çevrelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" dedi.

Sağanak ve fırtına dakikalar içinde etkili oldu, çatılar uçtu, minareler devrildi

YILDIRIM DÜŞEN CAMİNİN MİNARESİNİN BİR BÖLÜMÜ YIKILDI

Sinekçi köyünde yıldırım düşen caminin minaresinin bir bölümü yıkıldı. Öte yandan köydeki bir ağaç ise yıldırım düşmesi sonucu 2'ye ayrıldı.

Meteoroloji uyarmıştı: Dakikalar içinde birçok ilde etkili oldu

BURSA'DA ŞİDDETLİ DOLU KENT MERKEZİNİ VURDU

Metroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrası şiddetli yağış kent merkezinde etkili oldu. Yağan doluyla birlikte araç sürücüleri zorluk çekti, trafik adeta durma noktasına geldi. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise, metro istasyonları, iş yerleri ve binaların altında mahsur kaldı. Uyarılara rağmen temizlenmeyen yapraklar nedeniyle, kentin ana yollarındaki rögar kapaklarını tıkadı. Alt geçitler, İzmir ve Ankara Yolu adeta göle döndü.

Meteoroloji uyarmıştı: Dakikalar içinde etkili oldu, cadde ve sokaklar göle döndü
Meteoroloji uyarmıştı: Dakikalar içinde etkili oldu, cadde ve sokaklar göle döndü
Meteoroloji uyarmıştı: Dakikalar içinde etkili oldu, cadde ve sokaklar göle döndü
Sağanak ve fırtına dakikalar içinde etkili oldu, çatılar uçtu, minareler devrildi

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Son Dakika Yaşam Sağanak ve fırtına dakikalar içinde etkili oldu, çatılar uçtu, minareler devrildi - Son Dakika

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